‘İncirlik bizim’

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Geçen hafta yolu açıldı





ABD’nin Los Angeles kentinde Ermeniler, 1915 olaylarında mülklerini kaybettikleri iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Merkez ve Ziraat bankaları aleyhine yeni bir dava daha açtı. Milliyet gazetesinde yayımlana haber şöyle:Los Angeles’taki Bölge Mahkemesi’nde önceki gün açılan davada 1915 olaylarında dedelerinin mülklerini kaybettiğini iddia eden üç Ermeni, Adana’da, İncirlik Üssü de dahil olmak üzere toplamda 49.5 hektarlık topraklar için 63.9 milyon dolarlık (97 milyon TL) tazminat talebinde bulundu. Söz konusu arazilerin tapularına sahip olduklarını” ileri süren davacılar, Türkiye’nin İncirlik Üssü’nü ABD’nin kullanımına açarak topraktan kâr sağladığını savundular. Dava, eşi de davacılar arasında yer alan avukat Vartkes Yeghiayan tarafından açıldı.Bu davanın, geçen hafta San Francisco kentindeki Federal Temyiz Mahkemesi’nin, 1915 olaylarında ölen Ermenilerin mirasçılarının, kendilerine ödeme yapılması için sigorta şirketlerine dava açabileceğine hükmetmesinin ardından geldiğine dikkat çekiliyor. ABD’li avukat Michael Bazyler, Federal Temyiz Mahkemesi’nin bu kararının, yeni davalara yol açtığını söyledi.ABD’deki Ermeniler, geçen Temmuz ayında da “Davoyan Davası” olarak bilinen, 1915 olaylarında mülklerine el konulduğu iddia edilenlerin varis-lerine tazminat talebiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Merkez Bankası ve Ziraat Bankası aleyhine dava açmıştı.ABD’de Türk çatı kuruluşlarından Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi’nin (ATAA) Başkanı Günay Evinch ise “Davoyan Davası”nda da Merkez ve Ziraat bankalarına tebligat ulaşmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Devletine henüz tebligat yapılmadığı için, o davanın da daha fiili olarak başlamadığını söyledi.