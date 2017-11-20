İnciraltı'da pembe zarafet

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Balçova ilçesi İnciraltı sahilinde bulunan Çakalburnu lagünü, doğadaki nadide kuş türlerinden olan flamingolara ev sahipliği yapıyor.

İzmir’de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte konumu nedeniyle kuşların sığındığı bir liman olan İnciraltı sahili, flamingoların evi oldu. Yaşam şartlarına uygun olan bölgeye gelen uzun bacaklı flamingolara doğa fotoğrafçıları ve İzmirliler, yoğun ilgi gösteriyor. Her geçen gün sayıları artan flamingolar, bölgeyi kuş cennetine çevirdi.



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