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İncil'den bölümlerin yer aldığı deri üzerine el yazması eser ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta, bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş, üzerine İncil'den bölümlerin yazılı olduğu değerlendirilen, el yazması 17 deri parçası ele geçirildi

14 Eylül 2018 16:43

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta, bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş, üzerine İncil\'den bölümlerin yazılı olduğu değerlendirilen, el yazması 17 deri parçası ele geçirildi. 
Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurca karayolu Köprülü Yol Kontrol Noktası\'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş, tarihi eser niteliğinde İncil\'den bölümlerin yazılı olduğu düşünülen, birbirine iple bağlı şekilde el yazması 17 parça deri ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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