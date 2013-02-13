İnci Pastanesi yeni yerinde açılıyor

Yargıtay'ın tahliye kararını onamasının ardından polis zoruyla boşaltılan Beyoğlu'nun simgesel yapılarından İnci Pastanesi 2 ay aradan sonra 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni yerinde kapılarını açıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Özlem Güvemli'nin röportajına göre, Büyük Kulüp binası olarak da bilinen tarihi Cercle D’orient binasında 68 yıl hizmet veren veren İnci Pastanesi’nin yeni adresi artık Beyoğlu Mis Sokak

12 Aralık 1944 yılında Lucas Zigoridis tarafından kurulan İnci Pastanesi, 69. yılını kutlamasına günler kala 7 Aralık 2012 tarihinde kapandı. Tarihi binayı Emekli Sandığı’ndan kiralayan Emek İnşaat ve İşletme A.Ş’nin restorasyon projesi nedeniyle önce Emek Sineması, ardından diğer mekanlar tek tek boşaltılmıştı. Binada kalarak sonuna kadar hukuk mücadelesini yürüten İnci Pastanesi’ne ilk kötü haber 2010 yılında İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden geldi. Mahkeme pastanenin tahliyesine karar verdi. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi de kararı yerinde buldu. Yargıtay kararı onar onamaz daha karar düzeltme başvurusu yapılmadan pastane apar topar boşaltıldı. Pastane boşaltıldıktan sonra karar düzeltme başvurusu yapıldı ve hala sonuç bir karar çıkmadı.



Bu sırada ünlü pastanenin işletmecisi Musa Ateş de kolları sıvadı. Kapanması gündeme geldiğinde bir daha başka yerde açmama kararı alan Ateş, tahliyenin gerçekleştiği gün yaşadıkları nedeniyle bu kararından vazgeçtiğini belirtiyor. Ateş, “Dükkan kapısı hak kapısı diye öğrettiler. Ben de hakkaniyete inandım. Halk bu kültürü sahiplendi. İnci’yi İnci yapan halkı hiçe sayamazdım. Dükkanın boşaltıldığı gün yapılan zalimliğe karşı dik bir duruş sergilemek için yenisini açmaya karar verdim. Elim ayağım tutuyorsa bu hizmeti vereceğim. İnsanlara borcum var” diyor.

Yeni pastane diğerinden daha geniş bir alan sahip. 150 metrekarelik pastanenin alt katı imalathane olarak tasarlandı. Yeni mekandaki masa sayısı da daha fazla olacak. Tüm mobilyalar tahliye sırasında kırılıp döküldüğü için bütün eşyalar yeniden alındı. Tarihi pastanedeki dolap ve tezgahın aynısını yaptırmak yaklaşık 60 bin liraya maloldu.

Eski mekandan sadece 60 yıllık terazilerini kurtarmışlar ve yeni pastaneye herşeyden önce onu yerleştirmişler. Ateş “Ona Allah’ın terazisi, adalet terazisi ismini verdik ve baş köşeye koyduk” diyor. İnci Pastanesi 18 kişilik emektar kadrosu ile çalışmaya devam edecek. Zaten Musa Ateş hiçbir çalışanının çıkışını vermedi ve kapalı oldukları 2 ay boyunca maaşlarını ödemeye devam etti.

69. yılına mecburen kapalı olarak giren İnci Pastanesi 70. yılını da yeni binasında kutlayacak. Musa Ateş, pastaneyi Sevgililer Günü’nde açacaklarını ama asıl resmi açılışı 70. yıldönümünde yani 12 Aralık 2013’te yapacağını söylüyor.