İnce'nin korumalarının sahneden attığı CHP'li konuştu

İzmir Çiğli’de CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile fotoğraf çektirmek için sahneye çıkan ve daha sonra korumlar tarafından sahneden ‘fırlatılan’ İsmail Kalkan, yaşananları anlattı. İnce’nin de bugün arayarak korumaları adına özür dilediği Kalkan, bir anlık heyecanla sahneye fırladığını belirterek, “Muharrem İnce ve görevli arkadaşlardan kendilerini zor durumda bıraktığım için ben özür dilerim” dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, dün İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nın Çiğli'deki açılışına katıldı. Açılışta, İsmail Kalkan isimli bir vatandaş İnce'yle selfie çekmek için sahneye çıktı. Kalkan, korumalara rağmen İnce'ye ulaştı. Kalkan’ın, hayranı olduğu cumhurbaşkanı adayı İnce'yle fotoğraf çektirmesinin ardından korumalar tarafından sahneden ‘atılması’ sosyal medyada büyük tepki çekti.

İnce, özür diledi

Yaşananlar üzerine İnce, Kalkan'ı telefonla arayıp özür diledi. İnce, telefon görüşmesinde, "Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle" dedi.

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"Zor durumda bıraktığım için ben özür dilerim"

İnce'nin kendisini arayıp özür dilemesinden dolayı mahcup olduğunu söyleyen Bayraklı Belediyesi'nde işçi ve CHP üyesi Kalkan ise şunları söyledi:

"Ben Muharrem İnce'ye büyük hayranlık duyuyorum. Kendisini çok seviyorum. Bir anlık heyecanla sahneye fırladım, fotoğraf çektirmek için. Oradaki görevli arkadaşları zor durumda bıraktığım için başta cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve görevli arkadaşlardan kendilerini zor durumda bıraktığım için ben özür dilerim. Kendisi de beni arayıp özür dileyerek halkın cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi. Çok heyecanlandım, ben özür diledim. Bu partinin üyesiyim. Bir anlık heyecandan dolayı böyle bir şey yaşandı. Kendisine beni aradığı için teşekkür ederim. 24 Haziran'da hepimizin cumhurbaşkanı olacak."