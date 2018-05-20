İnce'nin kampanyasına ilk üç günde yapılan bağış miktarı: 3 milyon lira

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için açılan bağış hesabına bugüne kadar 3 milyon lira yatırıldığını açıkladı.

Koç, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bağışlar çok yeni başladı. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar 3 milyon TL’lik bir bağış yapıldı ama bunun katlanarak artacağından şüphemiz yok. Muharrem Bey ve ekibi, şeffaf ve yasalara en uygun biçimde yürütüyor bu işi. Seçim bildirgesinin açıklanmasıyla beraber bağışların çok artacağından kuşkumuz yok.”

İnce’nin kampanyası için hesap numarası 16 Mayıs’ta açıklanmıştı.