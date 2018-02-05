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İnce'den mükerrer oy açıklaması: Her türlü Ali Cengiz oyunu yapıldı

Kurultayda çıkan 49 mükerrer oy, Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine İnce'ye yazılmıştı

05 Şubat 2018 22:53

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 36. Olağan Kurultay'da 165 delegenin imzasıyla, CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan Yalova Milletvekili Muharrem İnce,  kurultayda çıkan mükerrer oylarla ilgili olarak açıklamada bulundu.  "Mücadelemin arkasındayım" diyen İnce "Her türlü Ali Cengiz oyununu yaptılar, çok daha fazla oy alacaktım, alacağım zaten. Göreceksiniz" dedi.

"49 oyu iade ediyorum"

Kemal Kılıçdaroğlu, bilgisi dahilinde algı operasyonu yapıldığını söyleyen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, hafta sonu yapılan kurultayda yaşanan mükerrer oy krizi ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Genel Başkan, 49 delegenin sahibi mi? Devir hakkı mı var? Genel Başkan'ın, 49 delegenin imzasını, iradesini devretme hakkı mı var? Bu bir keyfiliktir. CHP'nin Genel Başkanı keyfi davranamaz, lütufta bulunamaz. Ben bu lütfu kabul etmedim. 127 imzayı bulamadı diye yaygara koparanlar, 447 oya ne diyecekler, nasıl açıklayacaklar? Genel Başkan, 291 delegenin imzasını almış, oyunu alamamış. Bana bağışladığı o 49 lütuftan, aldığım 447 oyun içinden 49'u kendisine iade ediyorum. CHP, AKP'ye benzememeli. Bu görüntüler, CHP'nin AKP'ye benzeme görüntüleridir. Sayın Genel Başkan, adalet yürüyüşünü gerçekleştirirken, Erdoğan, 'Benim lütfumla yürüyorsun' demişti. O zaman, 'O senin lütfun değil, o demokratik bir haktır' diyerek Sayın Genel Başkan'a sahip çıkmıştım. Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım. Çünkü ben ülkemde demokrasi istiyorum."

İnce, "Her türlü Ali Cengiz oyununu yaptılar. Çok daha fazla alacaktım. Alacağım zaten, göreceksiniz yakında" değerlendirmesinde bulundu.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 165 delegenin imzasıyla genel başkan adayı olup başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile yarıştı. Kurultay'da çıkan 49 mükerrer oy, Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine İnce'ye yazılmıştı. Muharrem İnce ise uygulamaya "Ben lütufla aday olmam" diyerek tepki göstermişti.

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