İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Beni İstanbul'dan aday yapmasanız da ben yine partili gibi çalışırım

Partiler, yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırırken CHP ve Saadet Partisi'nin pazartesi günü bir araya geleceği öğrenildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul’dan aday olmak istediğini açıklayan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı. İnce’nin Kılıçdaroğlu’na "Eğer beni aday göstermezseniz, ben yine de partili gibi çalışır, miting yaparım" dediğini aktaran Selvi, Kılıçdaroğlu’nun da bu sözlere “Onu biliyorum, senin particiliğin tartışılmaz" yanıtı verdiğini söyledi.

CNN TÜRK ekranlarında Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programında konuşan Abdulkadir Selvi’nin İnce-Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin paylaştıkları şöyle:

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na "İstanbul'la ilgili düşünceleriniz nedir? Bir görevlendirmeniz olacak mı benimle ilgili olarak?" diye soruyor ve ekliyor:

"Eğer beni aday göstermezseniz, ben yine de partili gibi çalışır, miting yaparım."

Kılıçdaroğlu da “Onu biliyorum, senin particiliğin tartışılmaz" cevabını veriyor İnce'ye.

İnce, "Eğilim yoklama niyetindeyseniz, "Ben İstanbul'dan adayım" diyor. Kılıçdaroğlu da "İstanbul örgütü dahil olmak üzere bunu teşkilatlara soracağım" diyor.

Muharrem İnce, "İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konulursa ben yarışa girip aday olacağım, ama bu yapılmaz 'gel aday ol denirse' asla aday olmam." dedi açıklamasında.

İnce "Sandık kurulma ihtimali var mı?" soruma, "Sandık kurulma imkanını ben görüyorum, doğrusu da budur." cevabını verdi.

"Bundan sonra bir araya gelir misiniz?" diye sordum, İnce de, "Her zaman gelirim, o benim Genel Başkanımdır" dedi.

İnce, Genel Başkan’ın teşkilatlara soracağını, oradan çıkacak duruma göre bir karar verileceğini söyledi, "Ama ben sandık konulursa adayım, aday olmasam da bu seçimde CHP için çalışacağım" diye konuştu.