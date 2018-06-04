İnce'den Erdoğan'ı alkışlayan komutana: Ben çağırsam gelemez korkudan

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisiyle ilgili eleştirilerine alkışla destek veren 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’e yönelik eleştirilerine açıklık getirdi. Temel’in iftara katılmasına herhangi bir itirazı olmadığını vurgulayan İnce,” Erdoğan orada ordu, bayrak, millet demiyor; Muharrem İnce diyor, çırak diyor. Partililer alkışlıyor, parti amblemleri var, o da alkışlıyor. Ben buna kızıyorum, bu siyasi bir faaliyettir” dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni ziyaret etmesinin arkasının Dekan Prof. Dr. Alaattin Duran’ın görevden alınmasını da hatırlatan İnce, “Ben çağırsam gelemez korkudan. Benim derdim bu. Yoksa iftara katılmış, katılmamış benim umrumda değil. Ama beni eleştirirken alkışlayamaz, ordu mensupları siyasi faaliyetlere karışamazlar” diye konuştu.

Kürt seçmenden oy alabileceğinizi düşünüyor musunuz sorusuna Kılıçdaroğlu '' Bugün Van'daydım, bana bozkurt işareti yapıyor, cumhurbaşkanlığında oyum sana diyor, bana HDP'nin kullandığı barış işaretini yapıyor, oyum sana diyor, Kürtler sıkışmış durumda, neden vermesinler'' dedi.

İnce, her partiden eşit üyeden oluşan bir komisyon kurulacağını ve TRT'nin kanallarından birinin buna tahsil edileceğini ifade ederek TRT'ye sitem etti. İnce, ''Yasa gereği onar dakikalık konuşma var ya gelin diyorlar, alın sizin olsun sen beni hiçbir gün konuşturma. Sen çıkar Erdoğan'ı konuştur, sayılı günün kaldı zaten...'' ifadelerini kullandı.

Star TV’deki Seçim Özel programında Nazlı Çelik’in sorularını yanıtlayan İnce’nin açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

"Dün İstanbul'daydık. 5 ilçede büyük miting yaptık. Akşam bazı büyükelçilerle buluştuk. Beni tanımak istiyorlar. Ne düşünüyorsunuz? AB, NATO, S-400 hakkında fikirlerimi merak ediyorlar. Nasıl bir cumhurbaşkanı olacağımı merak ediyorlar.

Kars'ta mükemmel mitingler oldu. Karslı kardeşlerime de Van'lı kardeşlerime de çok teşekkürederim.

Meclis'te 340 sandalye hedefimiz var.

Ben Sayın Generalin iftara katılmasında hiçbir sakınca görmüyorum. Bu kampanyada söylenen 7-8 yalanı açıklayıp, ona geleyim. TİKA’yı kapatacağım söyleniyor, ağzına almadım. İki, iftara katılmasına karşıymışım. Hayır, pekala katılabilir. Erdoğan orada ordu, bayrak, millet demiyor; Muharrem İnce diyor, çırak diyor. Paritliler alkışlıyor, parti amblemleri var, o da alkışlıyor. Ben buna kızıyorum, bu siyasi bir faaliyettir. Ben çağırsam gelemez korkudan. Benim derdim bu. Yoksa iftara katılmış, katılmamış benim umrumda değil. Ama beni eleştirirken alkışlayamaz, ordu mensupları siyasi faaliyetlere karışamazlar.

"Zavallılıklarından söylüyorlar bu yalanları"

-(Özür bekliyor musunuz?) Özür bekliyorum tabii. Yarın ben cumhurbaşkanı olduğumda, Erdoğan’ı eleştirirken alkışlasa Erdoğan’ın, AK Partili kardeşlerimin hoşuna gider mi? Vicdanlarına sesleniyorum. Ben seneye iftarda Erdoğan’a verip veriştiriyorum, general de beni alkışlıyor alkışlama derim. Bir kere zaten üniformasıyla davet etmem. Onların işi değil bu.

-İftara katıldığına kızıyormuşum, hayır kızmıyorum. Fabrikaları kapatacakmışım, köprüleri yıkacakmışım, yardımları kesecekmişim. Zavallılıklarından söylüyorlar bu yalanları. Bir de imam hatip lisesi konusu var. Ben öğretmenlik yaptım imam hatip lisesinde.

-(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları hakkında) Erdoğan’ın Bafra’da ne dediğine bakarsanız, Soylu’nun ne kalitede bir adam olduğunu anlarsınız. Benim kimliğim, duruşum, geçmişim belli. Bunlar bana yapışmaz. Gülüp geçerim. FETÖ’cü, PKK’lı arıyorlarsa kendilerine baksınlar. PKK’lı arıyorlarsa eski Diyarbakır milletvekillerine baksınlar. FETÖ’cü arıyorlarsa Bekir Bozdağ’a baksınlar.

-Sayın Erdoğan sen benim telefonlarımı mı dinliyorsun? FETÖ’yle beraber dinliyordunuz, şimdi onlar gitti kendiniz mi dinliyorsunuz.

(Erdoğan'ın "İnce'nin annesi rahatsız" söylemi) Annemle mi konuşturn? Annemle bir tanışıklığın mı var? Rizeli olmak dışında bir ortak noktanız mı var? Yalan söylüyor.

(Gülen'in iadesi) ABD veya başka ülkeler laf ediyorlar yargı sistemi güvenilmez diye. Onu geçtim biz yargı sistemine güveniyor muyuz;? Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkan yargıçlar adalet dağıtamaz. Neden ellerine koz veriyoruz. 81 milyon yargının adaletli, tarafsız bağısız olduğuna inandırırsak, ikna etmemiz kolaylaşır. Siz önce kendinizi düzelteceksiniz. Yargı Erdoğan'ı da yargılasın. Yargı düzeni değiştireceğiz.

(Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aday göstererek kendi koltuğunu sağlama aldığı iddiası) Erdoğan'ı ziyarete gittiğimde Erdoğan yüzüme "Bay Kemal sizi harcadı, genel başkan olacaktın olamayacaksın" dedi. Ben dedim ki "Genel Başkan birini harcadı ama beni, değil sizi harcadı."

Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çok önemli bir iştir. Eli vicdana koyup karşına 2 kez aday çıkan birini cumhurbaşkanı adayı yapmak kolay iş değildir. O yüzden bizim Kılıçdaroğlu'yla aramızda harcama falan yok. Biz Erdoğan'ı harcayacağız.

Yalova seçimlerinde 48 saat sandalye üzerinde bekledim daha önce. Yine bekleyeceğim. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayıdır. Kazanacaktır. Oylarına hiçbir şey olmayacaktır merak etmesinler.

Neredeyse bize 'camiye gelmeyin kardeşim' diyecekler. Ben 50-100 kere Eyüp Sultan'a gittim. Neden camiye gitmek bir siyasetle özdeşleştirilsin ki? Orası Erdoğan'ın mı, Demirtaş'ın mı, Bahçeli'nin mi, benim mi?

Eşim mitinglerimin yarısına geliyor. Yarısına gelemiyor işleri halletmesi gerekiyor. Geçen buzdolabına baktık, eksikler var. Boşlukta hemen eşimle markete gittik.

Mesela Boçka'da 30 sene evvelki öğrencimi gördüm. Seslendim ona. Ben olduğu gibi aktarıyorum. Bozuk da atıyorum. Saklım gizlim yok. Türkiye farklı bir cumhurbaşkanı ile karşılaşacak.



Kendimi asla Erdoğan'a benzetmem.Erdoğan ayrı. O 16 yıldır ülkeyi yönetiyor. O muhalefet değil. Bahar geldiğinde değişiklik gemizlik yaparsınız ya evde Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Huzur yok ülkede. Herkesler kavga eden tartışan huzursuz bir cumhurbaşkanı var.

En büyük zenginlik huzur.15 ile 28 yaş arasında 5 milyon gencimizin kaydı yok. Bu çocuklar hiçbir yerde değil. Gençlerin bu hali benim içimi acıtıyor. 15 yaş düzeyindeki öğrencilerde 5 öğrenciden 1'i mutsuz.

Sayın Erdoğan ile Muharrem İnce 'nin seçilmesi mi daaha önemli yoksa çocukların sınava girmesi mi daha önemli. LGS 22 Haziran2da açıklanacaktı. Şimdi 26 Haziran'a aldılar. 1 miklyondan fazla öğrenci boşta kalacakç Nitelikli okul var niteliksiz okul var. Sen bu farkı kaldırmadan olmaz. Sen nostaljik açıklamalarla sınav kaldırırsan olmaz.

(İkinci turda Akşener'i destekler misiniz?) Ben 1. turda kazanacağıma inanıyorum Eğer ki 2. tura kalırsak beni diğer arkadaşların da desteklemesini beklerim. Ben o bana verir, bana vermez tartışmasına girmek istemiyorum. Erdoğan benimle baş başa kalmak istemez bir kere. Ama ben bu tartışmaların içine girmeyeceğim. Muhaleffetteki arkadaşlarımla hiçbir polemiğe girmeden bu işi yürütmek istiyoruz.

(CHP, HDP'ye oy verme çağrısı mı yapıyor?) Biz Kızılay mıyız? Hayır kurumu muyuz biz. Bir parti el altından HDP'ye oy ver der mi? Hiçbir parti bunu yapmaz. Bunu konuşan insanlar siyaset bilmezler. Kılıçdaroğlu HDP barajı geçmeli demiş olabilir. Gönül arzu eder barajı geçen parti sayısı 9-10 olsun. Kılıçdaroğlu bunu istese de yapamaz. Bunu dileğini söylemek ayrıdır, uygulamaya geçirmek ayrıdır. Hiçbir parti yöneticisi bunu söyleyemez. Örgütleri dağıtır çünkü. Bu iddiayı ortaya atan kişiler siyaset bilmez.

(Kürt seçmen İnce'ye oy verir mi?) Bugün Van'a Kars'a gittim. Seçmenler bana bozkurt işareti yapıyor. Oyum partime, cumhurbaşkanlığımda sana vereceğim diyor.

TRT'ye tepki: Ne konuşacağım sen çıkar Erdoğan'ı konuştur. Sayılı günün kaldı zaten

Kürt sorununu 3B ile çözeceğim. Barışacağız, Bölüşeceğiz, Birleşeceğiz. Muhattap TBMM'dir. Ne Kandil'dir ne de Oslo'dur. TBMM'de seçilen partilerde eşit Komisyon kuracağız. TRT yasa gereği ban 10 dakika gel konuş diyorlar. Ne konuşacağım sen çıkar Erdoğan'ı konuştur. Sayılı günün kaldı zaten.

OHAL kalkacak



Yürütmenin başında cumhurbaşkanı olacak. Yapamayacağımız bir şeyi vaad etmeyeceğiz. 48 saat içinde OHAL kalkacak. İlk işim Ekonomik Kurulu toplayacağım .Bir ekonomi değerlendirmesi yapacağız. Önceliğimiz ekonomi. Enflasyon son 15 yılın en yükseği. Mehmet Şimşek tweetini de İngilizce attı. Gelişmekte olan ülkelerde ortalama enflasyon 5.85. Onlar nerede biz neredeyiz.

Öncelikle MB Başkanı'nı hiçbir şekilde CHP Genel Merkezi'ne çağırmayacağım.

Ziraat kredilerin büyük kısmını çiftçiye verecek, Halk Bankası yurttaşa verecek. Asla sabit kur gibi hayalciliğe girmeyeceğiz.

İnce'den 'Af' açıklaması

Af konusunda bir düşüncem yok. Adalet yoksa af gelmesi işe yaramaz. Adalet yoksa bugün af çıkarırsınız 2 sene sonra bir af daha çıkarırsınız. Adaleti getirmek için çalışacağız.

Bedelli askerlik açıklaması

Farklı bir sistem getireceğiz. Bedelli askerlik yapmak isteyenleri anlıyorum. Ama bir de öbür tarafı var. Bugün Hakkari’deyim bir özel harekatçı ağır yaralanmış. İki tane uçak yan yana biri Sağlık Bakanlığı’nın uçağı dikkatimi çekti. Sordum yaralı bir polis var dediler. Uçağa bindirmek üzerelerdi. Koştum doktora sordum durumu ciddi dedi. Bir de bunlar var. Bunun çözümü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tümünü 2 aylık bir temel eğitimden geçirmek. Geri kalanında da profesyonel orduya geçmek.

Ali Koç yorumu: Değişim rüzgarı geldi mi önünde duramazsınız

Değişim rüzgarı geldi mi önünde duramazsınız. Bir söz vardır değişimin önünden gidenler lider olur. Ortasından gidenler durumu kavramış olur. Arkasından gidenler sürüklenmiş olur. Karşısında duranlar yok olur. Bir benzetme yapıyorlar doğru da yapıyorlar. Erdoğan ömür boyu mu kalacak orada? Yaşlandın, yoruldun. Çekil kenara torunlarına bak.