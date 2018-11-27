İnce'den Erdoğan'a "seçmen profili" eleştirisi

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında söylediği "Çankaya, Kadıköy, Şişli ve Beşiktaş'taki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesim" sözlerini eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İnce, "1100 odalı Saray’ında beyaz çay ve ejder meyveli smoothie içen, Saray’ın bahçesindeki hurmalar üşümesin diye ısıtma düzeneği kuran, millet ekonomik kriz ile boğuşurken 500 milyon dolarlık uçağa binen kişi söylüyor bunları" dedi.

Erdoğan, bugünkü grup toplantısında CHP'yi şu sözlerle eleştirmişti:

Ana muhalefet partisi CHP tek parti döneminden beri hizmet ve projeden uzak bir anlayışla ülkemiz siyasetini zehirlemiştir. Belirli kesimlerin ideolojik fanatizmlerini istismar ederek kurdukları düzeni korumak gayeleridir. Bu nedenle CHP oyunu artırmak için teslim aldığı kesimlerin gözlerini açmasını engellemek için siyaset yapmaktadır. Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını görürsünüz.

Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor. Bu ilçelerde yaşayan sağduyulu vatandaşlarımız bilir ki bu ilçeler bugünkü seviyesine, belediyelerin değil büyükşehir belediyesinin ve hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir.