İnce'den Erdoğan'a: 16 yıldır izlediğin ekonomik politikalarla beslediğin insanlar, bu ülkeyi çoktan terk etti

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı'nı "Seslenmen gereken insanlar 16 yıldır izlediğin ekonomik politikalarla besleyip büyüttüğün insanlardır. Ne yazık ki onlar da bu ülkeyi çoktan terk etti" sözleriyle eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İnce, "Türkiye nedeni ve çözüm yolları belli olan büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Çözüm, gerçek nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Oysa bize çözüm olarak yastık altında saklandığı düşünülen dolarların bozulması önerilmektedir" diye yazdı.

İnce'nin paylaşımı şöyle:

"Bu, yönetenlerin kendi halkının durumundan habersiz olduklarından başka bir anlama gelmez. Bu ülkenin büyük çoğunluğu dar gelirli ya da sabit ücretlidir. Önemli bir kısmı yapılan yardımlara bağlı biçimde yaşamaktadır. Bu kişilerin dolar alıp saklamaları mucize olur. Az da olsa tasarruf etmeyi başaran yurttaşlarımız ise, kısıtlı birikimlerini enflasyona karşı koruyacaklarını düşündükleri para birimini ya da altını tercih etmektedirler. Sayın Erdoğan, seslenmen gereken insanlar 16 yıldır izlediğin ekonomik politikalarla besleyip büyüttüğün insanlardır. Ne yazık ki onlar da bu ülkeyi çoktan terk ettiler. 'Milyoner Göçü 2018 raporunu danışmanlarından istersen, bunlar hakkında her türlü bilgiye ulaşırsın ve aralarında epeyce dostun ve arkadaşın olduğunu görürsün"