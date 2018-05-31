İnce'den 'dedikoduları yazdım' diyen Güngör'e: Rüzgar gülü, yazdığı kitabın arkasında duramayan kifayetsiz

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Fethullah Gülen-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görüştü" iddiasına kaynak gösterdiği kitabın yazarı eski TRT Haber dairesi Başkanı Nasuhi Güngör’e, yanıt verdi. İnce, kitabının belgelere değil, dedikodulara dayandığını söyleyen Güngör'e "rüzgar gülü, yazdığı kitabın arkasında duramayan kifayetsiz" yanıtını verdi.

Muharrem İnce, bugün Kırıkkale’de Erdoğan’ın AKP’nin kuruluşu öncesi ABD’ye giderek Fetullah Gülen ile görüştüğü ve icazet aldığı iddiasını yineledi. İnce, daha Nasuhi Güngör’ün 2001’de yayınlanan “Yenilikçi Hareket” adlı kitabının 89. Sayfasından şu bölümü okudu:

“Erdoğan 2000 yılı Mayıs ayında ABD’ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fethullah Gülen ile de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından hayli dikkat çekiciydi.”

Güngör: İddialar belgeye değil, tamamen o dönemdeki bazı dedikodulara dayanmakta

İnce’nin kitabından bölümleri mitinglerde okumasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Güngör, şunları söyledi:

“Bugün Kırşehir’de Muharrem İnce’nin Yenilikçi Hareket kitabım üzerinden yaptığı konuşmayla ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Söz konusu kitap yaklaşık 20 yıl önce yayınlandı. O dönem AK Parti’nin kuruluş sürecine dair bazı iddiaları içeriyordu. Kitapta geçen “Tayyip Erdoğan-Fethullah Gülen görüşmesi”yle ilgili iddialar, ne yazık ki somut herhangi bir bilgiye ve belgeye değil, tamamen o dönemdeki bazı dedikodulara dayanmaktadır. Zaten kitapta da buna dair hiçbir bilgi ya da belgeye atıf yoktur.

İnce: 17 yıl önce kendi yazdığına bugün “yalan” diyen kişi...

Güngör’ün bu sözlerine Muharrem İnce, Twitter hesabından bir açıklamayla yanıt verdi: İnce şu mesajları paylaştı:

“Baskı ve korku düzeni bir gazeteciye 17 yıl önce yazdığı kitap için bugün yalan dedirtiyor. Bu düzen değişecek, Medya özgürleşecek, Türkiye özgürleşecek.

17 yıl önce kendi yazdığına bugün “yalan” diyen kişi 3 yıl süreyle TRT Haber Dairesi Başkanlığı yaptı. Şimdi anladınız mı TRT’yi niye eleştirdiğimi? TRT halktan topladığı paraları bu rüzgar güllerine, yazdığı kitabın arkasında duramayan kifayetsizlere yediriyor.”