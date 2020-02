İnce: Uzlaşma kültürü Ecevit'in mirası; seçilirsem Millet İttifakı'yla sorun yaşamayacağım, uzlaşacağız

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi halinde İyi Parti, Saadet Partisi, CHP ve Demokrat Parti'nin kurduğu 'Millet İttifakı'yla sorun yaşamayacağını ifade etti. Türkiye’de uzlaşma kültürünü, muhalefet kültürünü eski Başbakan Bülent Ecevit'in getirdiğini belirten İnce, "Türkiye’nin zor günlerinde bu uzlaşma kültürünü yeniden yapabiliz. Uzlaşma kültürünü yansıttığımızda, Millet İttafakı’yla da hiçbir sorun olmayacak. Dayatma yok, uzlaşmayla yapacağız" diye konuştu.

İnce, CHP’nin listesine ilişkin birlikte yolculuk ettiği, listede olmayan milletvekillerinden Mustafa Balbay’ı göstererek, “Balbay listede var mı? Yok, Çalışmada var mı? Var. 57 kişi listede yok ama çalışmada var. Bizim derdimiz Cumhurbaşkanlığı’nı almak. Listeleri genel merkez yapıyor. Bakanlar Kurulu’nu da ben yapıyorum’’ dedi.

Liste tartışmaalrına tepki gösteren İnce, "Bazı arkadaşlarımın olmasını isterdim. Olmamış olabilir. Onlar sorun yapmıyorsa, medya niye yapıyor ki” diye konuştu.

İnce, AKP’nin listesine ise, “Damat var mı? Var. Binali Yıldırım var mı? Var. Kaybetme ihtimallerini çok yüksek görüyorlar ki 'Hiç olmazsa milletvekili olalım’' diyorlar. Ben böyle okudum’’ yorumu yaptı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , Düzce-Bolu karayolunda gazatecilerle sohbet etti, soruları yanıtladı. Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre İnce'nin açıklaması şöyle:

(Kılıçdaroğlu ile) Görüşmenizde bir sitem veya bir isteğiniz oldu mu?

Bırakın bu işleri. Bunu Erdoğan’a sorabilir misiniz? Şu kişi neden var, şu kişi neden yok sorabilir misiniz? Soramazsınız. Basından benim istediğim Erdoğan’a sorabildiklerinizi sorun. Ekstradan bana 3 tane daha sorun. Ben bu tartışmalara girmem. Bazı arkadaşlarımın olmasını ister miydim? İsterdim. Olmamış olabilir. Onlar sorun yapmıyorsa medya bunu neden sorun yapıyor ki, bak arkadaşım listede yok o sorun yapmamış, ben de yapmıyorum. Biz işimize bakalım.

CHP listelerinde ‘solun tırpanlandığı’ yorumlarına ne dersiniz?

15 yaşından beri CHP’de hizmet etmiş biri, cumhurbaşkanı adayı olmuş. CHP’liliği yüzde yüz, hiç tartışmasız, CHP’liliği tüm toplum tarafından kabul edilen birisi cumhurbaşkanı adayı olmuş. Benim derdim şu anda, bir enkaz devralacağım 24 Haziran’da. Bu enkazı nasıl toparlarım, buna kafa yoruyorum.

Nasıl toparlayacaksınız, kabineniz, ekibiniz kimler?

Bazı arkadaşlarımı seçim kazanmadan deşifre etmek istemem. Bunların içinde devlet memuru olanlar da var. Bu hazırlığı çok uzun süredir yapıyordum zaten. Genel başkan adayı olan bir kişi, Türkiye’yi yönetmeye aday biridir. Farkımız şu olacak: Şu anda Türkiye’de bir tek adam var. Yanında da ehliyetsiz bir ekip var. Yeni dönemde bunu değiştireceğiz. Güçlü bir lider olacak. Ama ortak akla inanan, ortak iyiyi arayan ve liyakatli bir ekiple çalışan ve demokrasiye, hukuk devletine inanan. Farklarımız bunlar olacak.

Millet ittifakı ile çalışma prensipleriniz ne olacak?

Türkiye’de uzlaşma kültürünü, muhalefet kültürünü Ecevit getirdi. Kıbrıs Barış Harekâtı, rahmetli Erbakan Hoca’yla birlikte bunu biz başardık. Türkiye’nin zor günlerinde bu uzlaşma kültürünü yeniden yapabiliz. Eğitimde dayatma olmayacak, ulusal uzlaşma olacak. Masanın etrafında herkes olacak. Uzlaşacağız, anlaşacağız, sınav sistemi ondan sonra değişecek. Uzlaşma kültürünü yansıttığımızda, Millet İttafakı’yla da hiçbir sorun olmayacak. Dayatma yok, uzlaşmayla yapacağız.

Genel olarak dış politikadaki tutum ne olacak?

İster Ege adaları, ister ABD, ister Rusya, ister AB ilişkileri, dış politikada yeni bir dönem başlatacağız. Zaten en rezil ettikleri iki konu dış politika ve eğitim. Ayaküstü, radikal, medyatik açıklamalardan uzak, dış politika uzmanlarını monşerler gibi aşağılamaktan uzak, evrensel hukuku esas alan, bilime inanan, uzmanların görüşlerine yer veren ve Türkiye’nin dış politikasını CHP Genel Merkezi’nde değil, Dışişleri Bakanlığı’nda şekillendirerek, Türkiye’nin yerle bir edilen yüz yıllık geleneğini yeniden kuracağız. Astana süreci ile ilgili de hangi sonuç alınırsa onu uygulayacağız. Önce prensipler olacak.

Kerkük’te seçimle ilgili sıkıntılar var. Türkiye Filistin’e odaklı. Siz ne düşünüyorsunuz?

Türkiye’nin çevresine baktığınızda her kesimle ilgili akrabalar vardır. Dışarıda yapacağı hamlede iç yansımalarının olacağını her zaman bilmeli Türkiye. Çünkü imparatorluk kalıntısı bir devletiz. Her zaman unutmuştur Kerkük’ü Türkiye.

"İlk turda kazanırım"

Elinizde yeni anket var mı?

Şu anda yüzde 30’un üzerindeyiz. İlk turda kafa kafaya sonuçla biteceğini düşünüyorum. İkinci tura kalmayacak. Destek korkunç, bir günde 3 milyon oldu. Yaşar Tüzün bakıyor, o yetkili.

Ekonomi politikanız nedir?

Hukuk devleti olmadan, polisiye tedbirlerle ekonomi yönetilmez. İdeolojik saplantıları var. İdeolojik saplantı ile, liyakatsiz insanlar ile ekonomi yönetilmez. Talimatla, polisiye yöntemlerle yönetilmez. Yapılan yanlışlıklar bunlar.