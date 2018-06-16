İnce Üsküdar'da: Sana evinin dibinden sesleniyorum Erdoğan, çık karşıma!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Üsküdar'da yaptığı seçim konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Televizyon ekranlarında karşılıklı tartışma teklifini yineleyen İnce, "Sana evinin dibinden sesleniyorum, sen de şu kadar yürek, bilgi varsa çık televizyonda karşıma! Hani sen dünya lideriydin, niye gelemiyorsun" dedi.

Seçim çalışmalarına devam eden İnce'nin İstanbul Üsküdar'da yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

-Az önce Beykoz çayırında bir miting yaptık. Fakat çim olduğu için otobüs battı. Gerçi Türkiye'yi batıranların yanında bir otobüs batmış bir şey mi? Otobüs battı sağolsun, milletvekilimiz kendi otobüsünü verdi, emanet otobüsle konuşacağız.

-Bugün 41. gün, 93. miting. Sokaktaki değişim rüzgarı, heyecan, umut bana şunu söyletiyor: Bu iş bitti, bu iş TAMAM! Seçim ciddi bir iştir, son ana kadar devam eden bir iştir. 24 Haziran'a kadar her biriniz 3 kişiyi ikna edeceksiniz, söz mü?

"Türkiye'yi yeniden telefonları dinlenmeyen bir ülke yapacağız"

-Üsküdar'dayız, Yavuztürk Mahallesi hala aynı kadere mahkum. 16 yıldır Türkiye'yi, 24 senedir İstanbul'u yönetiyor.

-Müslümanlığa en büyük zararı bunlar verdi. Bunlar böyle, "Haram helal ver Allahım, garip kulun yer Allahım."

-OHAL'i kaldıracağız, Türkiye hukuk devleti olacak, özgürleşecek.

-Yalova'da bir pazarcı abla telefon açtı, dedi ki, Muharrem Bey ofisine geldim seni bulamadım. Telefonda söyle dedim, söyleyemem dinleniyor dedi. Türkiye'nin geldiği durumu görüyor musunuz? Türkiye'yi yeniden telefonları dinlenmeyen bir ülke yapacağız.

"Bak seni istiyor Üsküdarlılar Erdoğan, çık karşıma"

-Erdoğan'a evinin dibinden bir kez daha sesleniyorum. Sen dünya liderisin Erdoğan, çakma dünya lideri. Ben ustayım diyorsun, bana da çırak diyorsun. De, dilin kemiği yok. Sana evinin dibinden sesleniyorum, sen de şu kadar yürek, bilgi varsa çık televizyonda karşıma! Hani sen dünya lideriydin, niye gelemiyorsun! Üsküdarlılar, Erdoğan'la aynı şehirde yaşıyorsunuz. Televizyonda çıksın mı karşıma? (Evet cevapları) Bak seni istiyor Üsküdarlılar Erdoğan, çık karşıma. Ben ekonomi tartışamam, diplomam yok diyorsan ona karışmam. Arkamdan atıp tutma. Arkamdan konuşuyorsun, siyaset er meydanı işidir. Evinin önünden sesleniyorum sana.

-Terörü istismar ediyorsun. Bir gün barış, bir gün savaş diyorsun. Asfaltların altına bomba döşenirken seyrediyorsun, sonra şehit babası oluyorsun. Bir gün idam istiyorsun, sonra İmralı'yla ** arasında postacılık yapıyorsun.

-Diyor ki, Demirtaş'a gitti. Gittim, sana mı soracağım. Akşener'e de gittim, Demirtaş'a da gittim. Milletimiz için sana bile geldim.

-Meydanlara geliyor, "Sizden birisiyim" diyor. 16 yıl önce öyleydi ama harama bulaştı, saraylı oldu. O artık beyaz Türk, saraylı! Giydiği yerli değil, yediği yerli değil, gezdiği yerli değil. Ondan kurtulacağız.

"Bedelli askerlik hiç içime sinmiyor ama bir şartla kabul ederim"

-Meydanlarda "Bunların kafası basmaz" diyor. Senin kafan basıyordu da ilkokul mezunu FETÖ nasıl kandırdı seni. Allah'ın sopası yok, geçen gün Yalova'da Bay Muharrem diyeceği Bay Erdoğan dedi. Bye bye Erdoğan, bye bye Erdoğan!

-Bedelli askerlik hiç içime sinmiyor ama bir şartla kabul ederim. Bir, son kez çıkabilir. İki, toplanacak paraların 3'te birini er olarak askere gidenlere vereceğiz. 3'te birini, şehit ve gazi yakınlarına vereceğiz. Diğer 3'te birini de savunma sanayine vereceğiz. Böyle olursa kabul edebilirim, ama son kez.

-Bu bir seçim değil, bu bir dip dalgası, halk hareketi; geliyor, geliyor...

-Seçim uzun ince bir yoldur doğru; 'uzun' kısmı bitti, şimdi 'ince' dönemi başlıyor.

"Diyarbakır'da mitinge gelenler HDP'liydi dedi; kavun mu bunlar, kokusundan mı anladın! "

-Diyarbakır'da mitinge gelenler HDP'liydi dedi. Kavun mu bunlar, kokusundan mı anladın! MİT söylemiş, Muharrem İzleme Teşkilatı mı MİT! Bu kurumların hepsini yeniden yapılandıracağız.

-Komutanlar iftarda alkış tutmayacak, Danıştay üyesi siyasi tweet atmayacak, MİT kimsenin özel hayatını incelemeyecek. Bombalar patlıyor, siz ona bakacaksınız. Mitinge kimin katıldığına bakmayacaksınız, sizin göreviniz değil o. Yalnız eksik bilgi vermişler, AK Partili kardeşlerim de vardı o mitingte!

-Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı yan yana. İşte biz bunu yapacağız. Büyük İstanbul mitingine formalarınızla gelmenizi istiyorum. Buradan başlayacağız.