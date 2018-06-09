İnce: Tek parti döneminde 75 kişilik sınıfta okudum diyor; dünyada doğmadan 4 yıl önce okula giden tek adam Erdoğan!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Millet Kıraathaneleri" projesini "Kıraathane projesi bence FETÖ’cülerin projesi. Kandırıyorlar bunu. Bir cumhurbaşkanı kıraathane açacağım der mi? Milleti keklemeye çalışıyor" sözleriyle eleştirdi.

Erdoğan'ın "Ben tek parti döneminde 75 kişilik sınıflarda okudum" sözlerine tepki gösteren İnce, "Tek parti dönemi 1950’de bitti. Erdoğan 1954’te doğmuş. Dünya tarihinde doğmadan 4 yıl önce ilkokula giden tek adam Erdoğan" ifadelerini kullandı.

İnce, Kadıköy'de hükümeti protesto eden lise öğrencilerinin darp edilerek gözaltına alınmasına ilişkin Erdoğan'a "Bugün 17-18 yaşında çocuklar hükümete karne vermiş. O çocukları dövdürmüşler. Ben de hükümete karne veriyorum. Beni de mi döveceksin" sözleriyle seslendi.

Oy oranlarına ilişkin de bir açıklamada bulunan İnce, "Oyumuz 4 Mayıs günü yüzde 26'ydı. Şu anda Erdoğan'la aramızda 2 puan kaldı, yüzde 30'un üzerinde kafa kafaya gidiyoruz" diye konuştu.

Muharrem İnce'nin Kadıköy mitingi CNN Türk, NTV ve Habertürk tarafından canlı yayınlandı. Mitingdeki kalabalığın 'Hırsız Tayyip' sloganları üzerine yayın kesildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , İstanbul Kadıköy'de gece mitingi düzenledi. İnce, miting öncesinde kendisini Şaşkınbakkal'da bekleyen binlerce kişiyle buluşarak Bağdat Caddesi üzerinden Göztepe Parkı'na yürüdü.Burada bir konuşma yapan İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Şu anda 360 derece miting yapıyoruz ve caddenin ucunu göremiyorum. Akın akın hala geliyorlar.

Kadıköylüler siz hani büyük bir değişim başlattınız ya, aynısını 24 Haziran'da da bekliyorum

Gençler dedim gelecek dedim hukuk dedim barış dedim o ise meydanlarda kavga etti.

Erdoğan gelin diyor 81 milyon helalleşelim diyor ve bana bir çağrıda bulunuyor. 'İnce birinci olamazsan siyaseti bırakacak mısın diyor'? Erdoğan sana sesleniyorum iddialı insanları sevelim. Seni de beğendim iddialısın. Sana söz veriyorum bu seçimi kaybedersem siyaseti bırakacağım söz. Ama benimde bir şartım var. İstediğin bir TV kanalında karşıma çık ondan sonra. Kanalı sen seç. Sunucuyu sen seç. Saatini sen seç. Gününü sen seç, Yanına iki üç danışman al. Yetmedi prompterını al. Karşıma çık senden bunu istiyorum

Kıraathane açacağız diyor, çaylar kekler. İnce’nin dediği gibi iskambil yok diyor. Sana mı soracak millet iskambil oynamayı. İsteyen oynar istemeyen olmaz.

Kıraathane projesi bence FETÖ’cülerin projesi. Kandırıyorlar bunu. Bir cumhurbaşkanı kıraathane açacağım der mi? Milleti keklemeye çalışıyor. Ya FETÖ’cülerin işi ya bıktı, yoruldu, bu işi Muharrem İnce’ye vereyim diyor. 81 milyona sesleniyorum, kek isteyenler Erdoğan’a, yatırım isteyenler Muharrem İnce’ye oy versin.

Son günlerde terazi şaştı diyor ki biz iktidar olmadan önce ambulansları köpekler çekerdi. Herhalde Sibirya ile ilgili çok belgesel izlemiş. Diyor ki tek parti döneminde ilkokulda 75 kişilik sınıfta okudum. Tek parti dönemi 1950’de bitti. Erdoğan 1954’te doğmuş. Dünya tarihinde doğmadan 4 yıl önce ilkokula giden tek adam Erdoğan.

Bugün 17-18 yaşında çocuklar hükümete karne vermiş. O çocukları dövdürmüşler. Ben de hükümete karne veriyorum. Beni de mi döveceksin. Karne günü çocuklar dövülmez. O çocuklar CHP’li değil, hepimizin çocukları.

Erdoğan Aleviler'i sevmiyor. Erdoğan Kürtler'i sevmiyor. Erdoğan öğrencileri sevmiyor. Erdoğan kendine biat eden insanları seviyor. Oysa ben uzlaşalım diyorum.

CEHAPE diyor. Türkçe'de 'HA' diye bir harf yok. 'HE' var. Türkçe de yok bunda.

Dil konusunda ne yapacağız? Bir her çocuğa resmi dil olan Türkçe’yi öğreteceğiz. İki her çocuğun evinde konuşulan dili öğreteceğiz. Üç İngilizce, Fransızca uluslararası dil öğreteceğiz.

​Zorlama yok. Talepleri karşılama var. Muhafazakar aile daha çok din dersi istiyorsa hemen yaparız. Diğer veli diyorsa ki ben istemiyorum. Tamam, sen de girmezsin. Türkiye'de eğitim konusunda bir dayatma yapmayacağız.

Bütün sorunları 3B ile çözeceğiz. Barışacağız. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Üretim ekonomisine geçeceğiz. Adil şekilde bölüşeceğiz

Hep birlikte adil bir sistem kuracağız. Bütün cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret edip başarılar diledim. Ayrım yok. Hepsine gittim. Zaten Muharrem İnce 'nin farkı o olacak. Ayrımcılığı kaldıracağız.

Bu dört adayı ziyaret ettikten sonra Hakkari'ye gittim. Erdoğan'ın Akşener'in Karamollaoğlu'nun Demirtaş'ın sizlere selamı var dedim. Erdoğan bu videoyu almış. Sadece Demirtaş'ı almış diğerlerini kesmiş. Montaj yapmış montaj. Ben zannediyordum ki montajı sadece FETÖ'cüler yapar. Kır atın yanında duran ya suyundan ya huyundan kapar. FETÖ'cüler eski arkadaşları.

Erdoğan'ın emeklilik döneminde sarayının yanına kıraathane açacağım, üzümlü kek olsun başka kek olsun... Ama kusura bakmasın kilosu 4500 lira olan çaydan içiyor onu veremem. Normal siyah çay içecek.

Erdoğan Türkiye’yi Moskova’dan, Vaşington’dan yönetiyor. Ben Türkiye’yi Ankara’dan yöneteceğim. Ben Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim. Şeker fabrikalarını satıyorlar. Sen daha bir fabrikayı kar ettiremiyorsun. Türkiye'yi nasıl kar ettireceksin.

O şeker fabrikaları çayın yanında keyif olsun şeker olsun diye kurulmadı. Çocuklar ishal oluyor diye kuruldu.

Zeytin yağını İtalyanlar bizden dökme olarak alıyor. Çünkü bizim markamız yok. Elbise üretiyoruz. Biz dikiyoruz. İtalyanlar geliyor marka basıyor 20 katına satıyor. Markamız yok bizim. Ben bu ülkenin gençleri ile marka oluşturacağım.

Çırak ustayı geçmezse o meslek biter derler. Bana göre sen usta musta değilsin. Çakma ustasın sen. Erdoğan bana 16 yılda çözdüğün bir tane sorun söyle. Ha kendi yakın çevrenin sorunlarını çözmüşsündür o ayrı.

Bana sandıklara çıkın Muharrem bey diye mesaj atmayın. Niye biliyor musun? Türkiye'de 175 bin sandığa ben nasıl sahip çıkacağım. Siz çıkacaksınız. Siz.

Yalova seçimlerini hatırlıyor musunuz? 48 saat sandalyenin üzerinde oturdum. Size şunun sözünü vereyim. Siz sandıklara sahip çıkın. YSK'nın önünde 50 bin cüppeli avukatla orada olurum ben.

Büyük İstanbul mitingine 2 milyon kişi istiyorum (Kalabalıktan 5 sesleri üzerine) Size şunu söyleyeyim. 26'dan başladık. Oyumuz 4 Mayıs günü yüzde 26'ydı. Şu anda Erdoğan'la aramızda 2 puan kaldı, yüzde 30'un üzerinde kafa kafaya gidiyoruz.