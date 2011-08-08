-İNCE: ŞAŞKINIM İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ikinci ''Ergenekon'' davasına ilişkin, ''Böyle bir yargıç, böyle bir mahkeme inanın ömrümde ilk kez görüyorum. Şaşkınım'' dedi. İnce, davayı izlemek için geldiği Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nden ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bu çadır tiyatrosunda sabahtan beri dinlediğim tek şey, 'şu telefon konuşmasında ne dedin, bu telefon konuşmasında ne dedin, niye biraz sonra dedin?' Resmen komedi. Ve, 'susma hakkını neden kullandın?' gibi sorular. Sokaktaki insanın bile kullanmayacağı şeyler. Böyle bir yargıç, böyle bir mahkeme, inanın ömrümde ilk kez görüyorum. Şaşkınım'' dedi. Cuma günü tekrar duruşmayı izlemeye geleceklerini belirten İnce, ''Yarın ve diğer günlerde milletvekili arkadaşlarımız sırasıyla burada duracaklardır'' dedi. İnce, basın mensuplarına CHP'nin tutuklu milletvekili Mehmet Haberal'ın avukatlarına hitaben yazdığı bir notunu da okudu. Haberal, notunda şu ifadelere yer verdi: ''Bütün avukatlara mesajımdır. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde yüceler yücesi Allah'ın da nasip etmesiyle CHP'de 24'üncü dönem Zonguldak milletvekili seçilmiş bulunmaktayım. Zonguldaklılara, bana milli iradeyi temsil etme yetkisi verdikleri için içtenlikle teşekkür ediyorum. Zonguldak milletvekili olarak Anayasa'nın bana sadece Zonguldak halkını değil, bütün milletimizi temsil etme yetkisini vermiş olması sebebiyle bugüne kadar siz avukatlarım vasıtasıyla tüm kamu, kurum, kuruluş ve kamu personeline karşı adıma açılmış davalardan, 13 Haziran 2011 tarihi itibariyle feragat ediyorum.''