-İNCE: ''ÖSYM'NİN HEDEF GÖSTERİLMESİ MANİDAR'' TBMM (A.A) - 23.07.2010 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, yaşanan sorunlar karşısında YÖK Başkanı'nın suskun kalması, ÖSYM'nin ise hedef gösterilmesinin ''manidar'' olduğunu belirterek, ''YÖK Başkanı ve onu oraya getirenler, kendisini yaşananların dışında tutamaz'' dedi. İnce, yaptığı yazılı açıklamada, LYS sonuçlarında yapılan hatalar nedeniyle binlerce öğrencinin, telafisi mümkün olmayan ağır bir travma yaşadığını ifade etti. Başta üniversiteye giriş sınavı olmak üzere ÖSYM'nin yaptığı sınavların tamamının, adaylar açısından yaşamlarının en önemli dönüm noktası olduğuna işaret eden İnce, bu nedenle ÖSYM'nin, sıfır hatayla çalışması gerektiğini vurguladı. ÖSYM'nin, kurulduğu günden son 1-2 yıla kadar, Türkiye'nin en güvenilir kurumu olmayı başarmakla kalmadığını, dünya üzerinde de alanında en saygın kurumlardan biri olduğunu belirten İnce, şunları kaydetti: ''Ne var ki kurumun bu özelliği AKP iktidarını fazlasıyla huzursuz etmiştir. Çünkü kadrolaşmak için ÖSYM'nin yaptığı sınavlar birer engel olarak görülmüştür. Bu nedenle ÖSYM'nin kaderi YÖK yönetimindeki değişmeye paralel biçimde gelişmiştir. Önce 5772 sayılı kanunla ÖSYM'nin sınavlardan elde ettiği karın yüzde 25'ine el konmuştur. Böylece kurumun kendini geliştirmek için yatırım yapma, nitelikli eleman çalıştırma noktasında sorunlar yaşanmasına neden olmuştur, ÖSYM'de çalışan sayısı 3 yıldır sürekli azalmasına karşın, iş yükü 5 kat artmıştır. Sözleşmeli eleman alması için YÖK'ün onayı gerekiyor. Son 3 yıldır YÖK'ün bütçe ve kadro imkanlarında çok önemli iyileştirme yapılmasına karşın bu imkanlar ÖSYM'den esirgenmiştir, ÖSYM topladığı parayı kendi işleri için harcayamaz kurum haline getirilmiştir.'' -''KENDİSİNİ YAŞANANLARIN DIŞINA TUTAMAZ''- Yaşanan sorunlar karşısında YÖK Başkanı'nın suskun kalması, buna karşılık ÖSYM'nin hedef gösterilmesini ''manidar'' olarak değerlendiren İnce, ÖSYM'nin bağımsız değil, doğrudan YÖK'e bağlı bir kuruluş olduğunu vurguladı. Kurumun yönetiminin YÖK Başkanı'nın tasarrufuyla oluştuğuna işaret eden İnce, ''Dolayısıyla YÖK Başkanı ve onu oraya getirenler kendisini yaşananların dışında tutamaz'' dedi. İnce, sınav sonuçlarındaki hataların bir diğer nedeninin ise üzerinde iyi düşünülmemiş bir sınav sisteminin uygulanmaya konulması olduğunu vurgulayarak, şu görüşleri kaydetti: ''Ön çalışması yapılmayan, sadece kat sayı engelini aşmak için dayatılmış bir sınav sisteminin olması hataları arttırmanın yanında, öğrencilerin kobay olarak kullanılmasına da yol açmıştır. Son gelişmeler de göstermektedir ki ÖSYM, kendi kuruluş kanununa sahip, bütün etkilerden uzak bağımsız bir kuruluş olmalıdır. Politize olmuş bir YÖK karşısında bu denli edilgen bir kurumun güvenirliği her zaman tartışma konusu olacaktır.''