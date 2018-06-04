İnce: Korktular, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi seçim sonrasına ertelediler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Liselere Giriş Sınavı sistemini ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihin ertelenmesine ilişkin olarak, "Sınavın sonuçlarından ve velilerin tepkisinden korktular. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi seçim sonrasına ertelediler" dedi.

Haftasonu yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisinin LGS sınavına girmesini ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçların 26 Haziran'da açıklayacaklarını duyurdu. LGS başvuru kılavuzunda sınav sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağı belirtilmişti.

​Konuyla ilgili Twitter hesabından eleştirilerde bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Çocuklarımızın ağlayarak çıktığı, velilerinin gözyaşı sildiği sınavı, sınavları çocuklarımız ve velilerimiz hak etmiyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Sınavı kaldıracağız dediler, 1.2 milyon çocuğumuzun 1 milyonu sınava girdi. Getirilen sistemin kaldırılan sistemden daha olumsuz sonuçlar doğuracağını daha o günlerde söyledik. Okulları nitelikli/niteliksiz diye ayrıştıran ucube bir sistem getirildi. Çocuklarımızın ağlayarak çıktığı, velilerinin gözyaşı sildiği sınavı, sınavları çocuklarımız ve velilerimiz hak etmiyor.

​Sınavın sonuçlarından ve velilerin tepkisinden korktular. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi seçim sonrasına ertelediler.

​Allah'ın izni, milletimizin takdiri ile 24 Haziran'da çok şey değişecek. En çok da eğitimde çok şey değişecek. Parasız, nitelikli ve herkesin istediği okul türüne gidebildiği sistemi hep birlikte kuracağız."