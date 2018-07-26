İnce: Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 59 il başkanının "Olağanüstü kurultaya gerek yok" açıklamasının ardından partisindeki gelişmeleri "ibretle ve üzülerek" izlendiğini belirterek "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor" dedi.

Olağanüstü kurultay çağrısı yapan eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 59 il başkanın açıklamasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'da "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" paylaşımında bulundu.