İnce’den Bahçeli’ye: Memleketin akıllı evlatlarının üzerinden elini çek

CHP'li Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi' gezileri kapsamında gittiği Artvin’de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılmasına yönelik çağrısına ilişkin, “Sayın Bahçeli, doktorlar bu memleketin akıllı evlatlarıdır. Memleketin akıllı evlatlarının üzerinden elini çek. Onlar biz ölmeyelim diye ölüyorlar” dedi.

Memleketin sorunlarını yerinde görüp çözüm önerileri üretmeyi istediklerini kaydeden İnce, “Dışarıdan gelen memurlara karşı Borçkalıların olağanüstü bir misafirperverliği vardı. Sadece bizim sıkıntımız aldığımız maaşla ilgiliydi. Tek maaşla hatırlıyorum bilet parası bulamadığımı. Anneme telefon açtım ‘bana yol parası gönder bilet parası bulamıyorum’ diye. Şubat tatiline öyle gittiğimi hatırlıyorum. Tekrar 34 yıl sonra burada memleket hareketinin kurucuları ile birlikte dolaşıyoruz. Memleketin sorunlarını yerinde görmek istiyoruz. Çözüm önerileri üretmek istiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye’nin en yoksul bölgelerinden birisi burası. Doğu Karadeniz, Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane… Türkiye’de açlık sınırı 2 bin 300 lira. Ama bu bölgede kişi başına gelir ortalama 2 bin 237 lira. İşte Türkiye’yi Bu derin yoksulluktan kurtarmak için, Türkiye’yi başı dik onurlu bir ülke yapmak için yollardayız” diye konuştu.

Bahçeli’nin Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasına yönelik çağrısına ilişkin olarak, "Sayın Bahçeli, doktorlar bu memleketin akıllı evlatlarıdır. Memleketin akıllı evlatlarının üzerinden elini çek. Onlar biz ölmeyelim diye ölüyorlar. Onlar çoluk çocuğunu evde bırakıp bizi iyileştirmek, bizi yaşatmak için ölüyorlar. Tıp fakültesine yüksek topuklu, arkasına basılmış ayakkabı ile girilmez. Tıp fakültesine yüksek puanlı sınav belgesi ile girilir. Sayın Bahçeli bu memleketin akıllı çocuklarını daha fazla üzme." ifadesini kullandı.