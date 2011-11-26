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Politika

İnce: Atatürk'ten ve İsmet Paşa'dan özür diliyorum

CHP Muharrem İnce, ''Bir CHP milletvekili olarak ben de Atatürk'ten ve İsmet Paşa'dan özür diliyorum. 9 yıldır bunları yenemedik, iktidar olamadık'' dedi.

26 Kasım 2011 02:00

T24 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''Bir CHP milletvekili olarak ben de Atatürk'ten ve İsmet Paşa'dan özür diliyorum. 9 yıldır bunları yenemedik, iktidar olamadık'' dedi.


Türk İş Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun 2. Olağan Genel Kurulu'na katılan Muharrem İnce Dersim tartışmasına değindi. İnce, şunları söyledi:



''(Alevilerin kanı size helaldir) diye fetva veren Ebu Suud efendiyi öven bir başbakan, Dersim'den özür diliyor. Olacak iş değil. Daha iki gün önce söylediklerini hatırlayalım. Beni dedi, 'Bir mezhebin mensupları mahkum etti' dedi. Bunun bir an için doğru olduğunu düşünelim. Bu doğru bile olsa bir başbakan bunu söyleyemez. Bu bölücülüğün ta kendisidir. Abdullah Öcalan'dan daha tehlikelidir bu görüş. Bir CHP milletvekili olarak ben de Atatürk'ten ve İsmet Paşa'dan özür diliyorum. 9 yıldır bunları yenemedik, iktidar olamadık.'' 


Genel kurula katılan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Tansel Çölaşan da, "Türkiye'nin kara bir dönem yaşadığını, Atatürk'ün, Atatürkçü düşüncenin ve cumhuriyetin tüm değerlerinin ayaklar altına alınmak istendiğini'' ileri sürdü. DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ise, bedelli askerlikle ilgili olarak, ''Bu tam bir vicdani reddir. Bu tam bir vatan hainliğidir'' dedi.


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