İnce: AKP döneminde rant için cami yıkıldı

T24



'Başbakan çamur attı çekildi'





'Dedidkodu yapma'



'Başbakan iftiradan medet umar hale geldi'





Deniz Feneri





AKP'li belediyeler



Kayseri





'AKP döneminde rant için cami yıkıldı'





Salonda tansiyon yükseldi



AKP döneminde rant için camilerin yıkıldığını savunan İnce, "Hollandalı firmanın dozerleri Türkiye Cumhuriyetinde nasıl cami yıkıyor, nasıl rant için cami yıkıyor, bunu millet görsün" dedi.CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, TBMM Genel Kurulu’nda, partisi tarafından Başbakan hakkında verilen gensoru görüşmesinde konuştu.Gensoru görüşmelerinin Meclis TV tarafından verilmemesi için özel olarak Cuma gününün seçildiğini belirten İnce, "Bu faşizmin, bu parti devletinin ne hale geldiğinin en önemli göstergesidir" dedi.Başbakan’ın 56 gün önce uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunduğunu ifade eden İnce, "Bazı Alman vakıfları CHP’li belediyelerle kredi sözleşmesi yapıyor, müteahhitleri onlar belirliyor. Bu yolla PKK’ya para aktarılıyor, dedi. 56 gündür bu nedenle görevden uzaklaştırılan bir belediye başkanı yok. 56 gündür bu nedenle faaliyetine son verilen bir Alman vakfı ya da kuruluş yok. Soruşturmada yok. Başbakan bir çamur attı, kenara çekildi. Başbakan suç işlemektedir" dedi.Bakanlar Kurulu ve AKP sıralarından gelen seslere de İnce, "İş takibini sonra yapsın milletvekilleri. Sayın bakanları rahat bıraksınlar" diyerek tepki gösterdi."Ortada yasa dışı bir şey varsa Başbakan, savcılara orada, gider belgelerini verir" diyen İnce, "Biz al bayrağa sarılı şehitlerimiz toprağa verilirken kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Böyle bir belediye varsa, git yakasına yapış diyoruz Başbakan’a ama dedikodu yapma çamur atma, gereğini yap diyoruz" diye konuştu."Başbakan iftiradan medet umar hale geldi" diyen İnce, "Sayın Başbakan’ın terörle mücadele etmek gibi bir derdi yok. Çünkü terörle müzakere etme derdinde. Onların isteği ile vali değiştiren, onlara anayasa sözü veren, Habur’da devleti hazır ola geçiren Başbakan iftiradan medet umar hale gelmiştir" dedi.Belediyelerin yaptığı bu tür kredi anlaşmaların da hükümetin onayı olduğunu belirte İnce, "Hazine neredeydi, hükümet neredeydi, yoksa Başbakanı susturan o Alman vakıflarından kredi alan AKP’li belediyeler midir" diye sordu.Başbakan’a güvenemeyeceklerini ifade eden İnce, "Doğruları söylemeyen, iftira atan, terörün finansmanını kurutmayan Başbakanı bakalım parmaklarınızla koruyacak mısınız" diyerek milletvekillerine seslendi.Deniz Feneri konusuna da değinen İnce, "Sayın Başbakan Alman vakıfları iddiasıyla CHP’ye çamur atıyor hem de Alman makamlarıyla Deniz Feneri pazarlığı yapıyor. Sizce biraz cesaretin kırıntısı kalmışsa Deniz Feneri’yle ilgili MASAK raporunu açıklarsınız" dedi."AKP’li belediyelerde neler oluyor" diye soran İnce, şöyle dedi:"Kocaeli Kartepe Belediyesi, Kartepe AŞ Genel Müdürü müfettişe diyor ki, dosyayı savcılığa vermeyin, valiliğe verin, biz orada kapattırırız diyor. Soru bir, AKP’nin valileri böyle kaç dosya kapatmışlardır.Soru iki, şimdi komisyon başkanımız ve milletvekilimiz zamanın İstanbul Valisi, Akfırat Belediyesi ile ilgili herhangi bir işlem yapmış mıdır?İçişleri Bakanlığı da soruşturma izni vermeyerek en büyük kapatmayı onlar yapıyor.İstanbul Zeytinburnu’ndan örnek vereceğim. Elimde müfettiş raporu var. AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin müfettişi yazmış. Şöyle diyor, kaçak yapıya 1 milyon Euro karşılığında göz yummak iddiasını araştırmış. Raporda, belediye başkanlık binasının hemen yanında bu tür kaçak yapılaşmanın vuku bulması 1 milyon Euro rüşvet iddialarının doğruluğu hakkında kanaatimiz güç kazanmaktadır, diyor. Rapor İçişleri Bakanlığına geliyor. Dönemin İçişleri Bakanı Atalay soruşturma izni vermiyor.Yeni bir İstanbul rant hikayesi. Şu anda Meclis’te bir milletvekili var. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesiydi. Meclis üyesiyken belediyenin ihalelerine girdi. Hem de belediyeden ilansız ihale aldı. Toplam aldığı ihale bedeli 234 trilyondur.""Bir örnekte Kayseri’den vereyim" diyen İnce, "11 Yalova büyüklüğünde maden ruhsat sahasını kapatan Kayseri AKP il başkanı lastikçiydi sizin iktidarınızda madeni buldu. Bu büyük madenci il başkanlığından istifa ettirildi. Ruhsatı verenler nerde, Enerji Bakanı nerede, Enerji Bakanı Yalovalı mı, Kayserili mi? Cumhurbaşkanı bu il başkanına kefil olacak mı" diye sordu.Tevfik Fikret’in dizelerinden örnek veren İnce, "Yeyin efendiler, aksırıncaya kadar tıksırıncaya kadar yiyin diyordu" dedi."Malatya’ya geçiyorum" diyen İnce, "İsmet Paşa’nın memleketi. O İsmet Paşa camilerimizi harp için kullandı. Siz camilerimizi rant için kullandınız" dedi.Elindeki fotoğrafı gösteren İnce, "İşte AKP döneminde rant için yıkılan bir cami. Hollandalı firmanın dozerleri Türkiye Cumhuriyetinde nasıl cami yıkıyor, nasıl rant için cami yıkıyor, bunu millet görsün. Malatya Belediyesi hal arazisini 52 trilyona Hollandalı şirkete sattı, Hollandalı şirket o camiyi böyle yıktı. O araziyi satan belediye başkanını da ödüllendirip milletvekili yaptınız" dedi.İnce’nin sözleri salonda tansiyonu yükseltirken, AKP’li milletvekilleri tepki gösterdi. İnce’de, "Erbakan Hoca sizi görseydi Allah rahmet eylesin sizi gidi rantiyeciler derdi, sizi gidi rantiyeciler, camiyi yıktırdınız Hollandalı firmaya" dedi.İnce, AKP’li milletvekillerine, "Yolsuzluğun batağına düştünüz, yetimin hakkına üşüştünüz, haram lokma bölüştünüz, rüzgar ektiniz, fırtına biçeceksiniz. Kaçış yok, kurtuluş yok, hesabı ödeyeceksiniz" dedi.AKP sıralarından gelen tepkilere de İnce, "70 yıl öncesine dönmeye gerek yok" dedi. Elindeki diğer fotoğrafları da gösteren İnce, "Gidin o imamı dinleyin" dedi. İnce, şöyle dedi:"Niye samimi değilim. Bunları yıkan kim, bırakın öyle savaş döneminde yapılanları, siz bu ülkede buraları yıkıp Hollandalı firmalara sattınız mı, satmadınız mı? Kim babanın camisi mi, camiler senin mi, camiler senin mi, babanın camisi mi, senin camin mi, kendinin tapulu malı mı zannediyorsun, bunu kim yıktı, Hollandalı firmanın dozerleri yıktı."