-İNCE: "MÜBAREK'E AKIL VERMEK KOLAY" TBMM (A.A) - 03.02.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, İstanbul'dan Ankara'ya gelmek isteyen DİSK üyelerini taşıyan 4 otobüse polisin el koyduğunu öne sürerek, ''Hüsnü Mübarek'e akıl vermek kolay. Ona, 'halkı anla' diyeceksin ama kendi halkının bir olaya tepki göstermesini engelleyeceksin'' dedi. İnce, ağırlıklı olarak kamunun vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarını yeniden yapılandıran, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren, ''Torba Tasarı''nın üçüncü bölümü üzerinde görüşmeler sürerken yerinden söz aldı. İstanbul'dan Ankara'ya gelmek isteyen DİSK üyelerini taşıyan 4 otobüse polisin el koyduğunu ileri süren İnce, ''Tutanaklara geçsin diye konuştum. Böyle bir şey olamaz. İnsanların demokratik tepkilerinin önünü polis zoruyla kesemezsiniz. Bakanlar burada. İçişleri Bakanı'nı aramak istemiyorum. Buradaki bakanlar, bu otobüslerin salınmasını sağlayamazsa anlayacağız ki zaten emri onlar vermiş. Hüsnü Mübarek'e akıl vermek kolay. Ona, 'halkı anla' diyeceksin ama kendi halkının bir olaya tepki göstermesini engelleyeceksin'' diye konuştu. Bu arada, CHP'nin, önergelerin oylanması öncesinde sık sık yoklama talep etmesine AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi. Yoklama taleplerini, alkışlarla ve ''bravo'' diyerek protesto eden AK Parti'li milletvekilleri, ''ayıp, ayıp'' diyerek tepkilerini gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, tepkiler üzerine AK Parti'li milletvekillerinin oturduğu sıralara doğru, ''Dışarıda oturacaksın öyle mi? Oturamayacaksın. Yoklama talep ederken size mi soracağız'' diye bağırdı. Bazı AK Parti'li milletvekilleri ise İnce'ye ''Devam et devam'' şeklinde yanıt verdi. -''CHP'YE TEŞEKKÜR EDİN''- Tasarının 56. maddesinde verilen önerge üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ise ''AKP'li milletvekili arkadaşlarımın gerçekten ne kadar çalışkan olduklarını görüyoruz. Sayın Başbakan, Muharrem Bey'e teşekkür edecek, yoklamalarla kendi sağlayamadığı birliği sağladığı için'' diye konuştu. AK Parti'li milletvekillerine, ''Anlamadığınız şeyi millete nasıl anlatacaksınız'' sorusunu yönelten Sevigen, şöyle devam etti: ''Yoklama istenirken milletvekili arkadaşlarımın koşarak içeri nasıl girdiğini görüyorum. Dünyanın hangi parlamentosunda böyle bir çalışma var? Ne var bu maddeler içinde milleti ilgilendirecek? Çok ilkel şartlarda çalışıyoruz. Bu yasanın yanlış olduğunu anlatmak için insanlar çıkmış Ankara'ya geliyor, yolları kesiliyor. Size karşı olanı, baş kaldıranı yok ediyorsunuz. Şurada yoklama isteyenlere bağıranları görüyorum. CHP yoklama istemeseydi yevmiye kazanamayacaktınız. Devlet size 'dışarıda oturun' diye para vermiyor. Böyle bir uygulama olur mu? Çoğu arkadaş uykulu. Gözleri uykudan kapalı bir şekilde içeri doğru koşan arkadaşlarımın çıkaracağı yasadan ne fayda gelir?'' Sevigen'in sözlerine tepki gösteren bazı AK Parti'li milletvekilleri, ''Sen kaç kere geldin Meclise'' diye bağırdı. Sevigen de ''Gelirim, gelmem size ne? Meclisi iktidar çalıştırır, sen geleceksin'' şeklinde yanıt verdi. -''MÜBAREK'İN YÖNETİMİNDEN FARKI VAR MI?''- CHP Ordu Milletvekili Rahmi Güner de partisinin verdiği önerge üzerinde konuşurken, Mısır'daki olaylara değindi. Mısır'da halkın açlık ve yoksulluk karşısında direniş gösterdiğini ifade eden Güner, şöyle konuştu: ''Bu, bütün güçlerin tek elde toplandığının kanıtıdır. Sayın Başbakan, Mübarek'e bırakıp gitmesini söyledi. Türkiye'de olan olaylara ve uygulamalara karşı, CHP olarak biz de aynı uyarıları yapıyoruz. Nasıl ki bir liderin yürütme, yargı organını tekeline alma mücadelesi varsa, bugün Başbakan hem yasama hem de yürütme organına hükmetmekte. Şimdi mücadele yargı organı içindir. Halkın isteklerini belirtmesine tahammül edemiyorsunuz ama diyorsunuz ki 'Sayın Mübarek gitsin, sizin bugün oluşturmak istediğiniz yönetim biçiminin Mübarek'in yönetiminden farkı var mı? Siz de yürütmeyi, yasamayı, yargıyı aldınız. Dünyadaki olayları örnek alın ve Türkiye'yi böyle bir maceraya sürüklemeyin. Türk halkı böyle bir macera yaşamak istemiyor.''