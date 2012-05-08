İnatçı öksürük kanser belirtisi olabilir

Yazılı ve görsel basında yer verilen kampanyada, üç haftadan fazla süren öksürük durumunda doktora başvurma uyarısı yapılıyor.

Araştırmalar, halk arasında yaygın bir kanı olarak öksürükten daha çok yumru ve kanamanın kanser belirtisi olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.

Kanser uzmanı Profesör Mike Richards, "Kanser hastalarının hayatta kalma şansını arttırmak için kanserin erken teşhis edilip tedaviye başlanması çok önemli" dedi.

İngiltere'de her yıl 33 bin kişiye akciğer kanseri teşhisi konuyor; bu hastalık çoğunlukla 55 yaş üstü kişilerde ortaya çıkıyor.

Fakat erken teşhis durumunda hastaların yüzde 80'i teşhisten beş yıl sonra bile hayatta kalabilirken, geç teşhis durumunda bu oran yüzde 7'ye kadar düşüyor. (BBC Türkçe)