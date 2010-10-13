T24 LogoT24 Logo
Gündem

İNAT 80 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜYÜ CANINDAN ETTİ KARAPINAR (A.A)

13 Ekim 2010 13:46

-İNAT 80 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜYÜ CANINDAN ETTİ KARAPINAR (A.A) - 13.10.2010 - Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 yıl önce ehliyetine el konulmasına rağmen kullandığı otomobille trafik kazası geçiren 80 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan 80 yaşındaki sürücü Mahmut Danışık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dün, Mahmut Danışık'ın kullandığı 42 L 3566 plakalı otomobil, Gaziosmanpaşa Kavşağı'nda Konya istikametine seyir halindeki Necati Ş.(56) idaresindeki 01 C 8272 plakalı TIR ile çarpışmış, kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Danışık, Karapınar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Üç yıl önce neden olduğu bir kaza sonrası ''sağlığının araç kullanımına elverişli olmadığı'' yönünde rapor verilen Danışık'ın ehliyetine el konulmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24