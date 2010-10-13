-İNAT 80 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜYÜ CANINDAN ETTİ KARAPINAR (A.A) - 13.10.2010 - Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 yıl önce ehliyetine el konulmasına rağmen kullandığı otomobille trafik kazası geçiren 80 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan 80 yaşındaki sürücü Mahmut Danışık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dün, Mahmut Danışık'ın kullandığı 42 L 3566 plakalı otomobil, Gaziosmanpaşa Kavşağı'nda Konya istikametine seyir halindeki Necati Ş.(56) idaresindeki 01 C 8272 plakalı TIR ile çarpışmış, kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Danışık, Karapınar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Üç yıl önce neden olduğu bir kaza sonrası ''sağlığının araç kullanımına elverişli olmadığı'' yönünde rapor verilen Danışık'ın ehliyetine el konulmuştu.