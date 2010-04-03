İnanır Group'tan 'Make-Up Academy'

T24-

KOZMETİK, kişisel bakım ve spa ürünleri ve ekipmanlarıyla tanınan İnanır Group, profesyonel bakım alanında verdiği eğitimlere makyaj sanatıyla devam ediyor. Türkiye’de gelişen film endüstrisine paralel olarak makyaj sanatının da gelişmesi gerektiğinden yola çıkan İnanır Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Dursun İnanır, “Türkiye’nin sayılı plastik makyaj ustalarından Derya Ergün’ün yönetiminde bir akademi kuruyoruz. Taksim ve Caddebostan’da şubemiz bulunacak. Makyaj sanatçılarının ilk defa bir ajans çerçevesinde buluşacağı bu akademi için toplam 600 bin TL yatırım yaptık. Amacımız yurtdışına makyaj sanatçısı ihraç etmek” dedi.





Bu yıl 200 mezun verecek



Derya Ergün Kryolan Make Up Academy’nin yakında açılacağını kaydeden Dursun İnanır şöyle devam etti: “Öğrencilerimizin, yurtdışından gelecek farklı konularda uzman eğitimcilerle pratik yapma imkanları olacak. Makyaj sanatına erkeklerin ilgisi de oldukça fazla. Bu sene sonuna kadar 200 mezun vermeyi planlıyoruz.





Ticarete dönüşmesin



‘Dersimiz Atatürk’ filminde, yaptığı makyajla Halit Ergenç’i Atatürk’e benzetmesiyle öne çıkan Derya Ergün, “Bu kurum akedemi anlamında Türkiye’de bir ilk olacak. Daha öncede denedik fakat ticarete dönüştü. İngiltere’de Kanada’da bu alanla ilgili 4 yıllık lisans eğitimi var. Biz de, bu akedemiyi okul haline dönüştürmeyi planlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı gibi resmi bir kurumla işbirliği yapmak istiyoruz” dedi. Ergün, Türkiye’de bir make up artistinin (makyöz) haftada 1200-1500 liradan ayda 6 bin liraya para kazanabildiğini söyledi. Akademi sponsorlarından profesyonel makyaj ürünleri üreticisi Krolayn’ın Ceo’su Wolfram Langer da, “Türkiye’de artık sinema endüstrisi makyaj konusunda daha fazlasını istiyor” dedi.



‘Made in Yozgat’ ile Almanya’daki fuarda 500 bin Euro’luk iş aldı

ALMANYA Düsseldorf’da düzenlenen Beauty International Fuarı’na 8 yıldır katıldıklarını söyleyen İnanır, “Fuardan yıl içerisinde yayılacak 500 bin Euro’luk iş bağlantısıyla döndük. Ayrıca, Romanya’da yeni kurulmakta olan 2 farklı spa için danışmanlık anlaşması yaptık” dedi. Yozgat’ta bulunan fabrikasında Finex markasıyla ürettiği güzellik salonu cihaz ve ekipmanlarını Almanya’daki temsilciliği sayesinde ihraç eden İnanır Group Başkanı Dursun İnanır, ’Made in Yozgat’ damgalı ürünlerini 25 ülkeye ihraç ettiğini söyledi ve “2009’da 2 milyon Euro’luk ihracat yaptık. Kempinski, Richmand Nua, Sheraton, Ritz Carlton spa’ları ve 3 bine yakın güzelik merkezinde bizim ürün ve ekipmanlarımız kullanılıyor. Almanya’da da Kempinsky Hotel Atlantic, Arabella Sheraton, Maritim gibi otellerde de varız. Paris’de Champs-Elysees üzerinde bir ‘day spa’ da Finex makineleri kullanıyor” dedi.