İnanılmaz cinayet planı

İzmir çevre otoyolu Limontepe Kavşağı'nda bir otomobilde, otomotiv yedek parça servisi sahibi İbrahim Keser ile yanında çalışan Süleyman Yenigün'ün başlarından tabancayla vurulması olayı aydınlandı.



Çeşme Otoyolu'nda otomobilde işlenen ve polis kayıtlarına ‘çifte cinayet’ diye geçen olayın ardından, film senaryolarını aratmayan bir gerçek ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden 27 yaşındaki Süleyman Yenigün'ün, değerlendirmesi için verdiği 80 bin lirayı geri alamadığı patronu 32 yaşındaki İbrahim Kesen'e ateş ettikten sonra, nikahsız eşi ve çocuğunun 500 bin liralık hayat sigortasından yararlanması için, intihar ettiği saptandı.



Olay, pazartesi günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Otoyolun Limontepe Kavşağı yakınlarında kapısı açık bir otomobili görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden polisin araştırmasında, 35 BNY 64 plakalı otomobilde bulunanlardan Süleyman Yenigün'ün öldüğü belirlendi, ağır yaralı bulunan İbrahim Kesen de kaldırıldığı Atatürk Eğitim Hastanesi'ne yaşamını yitirdi.



Cinayeti kuzenin ifadesi çözdü



Cinayeti aydınlatmak ve failleri yakalamak için araştırma başlatan polis, olay yerinden koyu renkli bir başka aracın ayrıldığı bilgisine ulaştı. Ölenlerin yakın çevresini araştıran ekipler, Süleyman Yenigün'ün en son kuzeni Okan Erge ile koyu renkli Doblo marka bir araçta görüldüklerini tespit etti.



Okan Erge gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Cinayete tanık olduğu ancak olaya kendisinin karışmadığını ileri süren Okan Erge, yaşadıklarını polise tüm ayrıntılarıyla anlattı.



Süleyman Yenigün'ün, ailesinden miras kalan 80 bin lirayı değerlendirmesi için üç oto yedek parça satış yeri bulunan patronu İbrahim Kesen'e verdiğini söyleyen Okan Erge, bu sırada başkalarına borçlanan kuzeninin, patronundan parasını istediğini ancak alamadığını, bu nedenle de borçlarını ödeyemediğini söyledi.



Önce vurdu, sonra canına kıydı



Kuzeni Süleyman Yenigün'ün son olarak alacaklısından cep telefonuna ‘Senin yüzünden babam kanser oldu. Paramı öde artık’ mesajı geldiğini söyleyen Oken Erge, olay günü de sevgilisiyle il dışından dönen İbrahim Esen'le Bornova girişinde buluştuklarını anlattı.



Kuzeninin kendisini de buluşmaya götürdüğünü belirten Oken Erge, Süleyman Yenigün'ün, patronu İbrahim Esen'in aracına geçtiğini, otoyolda park ettikleri araç içerisinde konuştukları sırada Yeniggün'ün birden yanında bulunan tabancayı çıkartarak patronu Esen'i başından vurduğunu anlattı.



Okan Erge silah sesi üzerine otomobilinden inerek panik içinde Süleyman Yenigün'ün bulunduğu aracın yanına gittiğini belirtirken, “Kuzenim Süleyman bana ‘Ben bu olaydan sonra bittim, artık yaşayamam. Benim 500 bin liralık hayat sigortam var. Bunu nikahsız yaşadığım eşime ve çocuğuma kalmasını istiyorum. Ben canıma kıydıktan sonra sen tabancayı alıp gideceksin’ dedi. Benden olaya cinayet görüntüsü vermemi istedi” diye anlattı.



Okan Erge, planından vazgeçirmek istediği kuzeni Süleyman Yenigün'ün, tekrar koltuğa oturup tabancayı başına dayadıktan sonra kelime-i şahadet getirip canına kıydığını anlatırken, “Ben de onun isteğini, çocuğunu düşündüğüm için yerine getirdim. Tabancayı alıp olay yerinden ayrıldım” dedi.



Cinayet ve intihara tanık olan Okan Erge, sorgusundan sonra cinayeti polise bildirmediği ve suç aleti tabancayı alıp sakladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilecek.



