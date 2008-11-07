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Spor

'İnanılmaz bir şovdu '

Rockets'ı uzatma sonunda 101-99 mağlup eden Blazers'ın yıldızı Brandon Roy, bu karşılaşmanın inanılmaz bir şov olduğunu söyledi.

07 Kasım 2008 02:00


Houston Rockets'ı uzatma sonunda 101-99 mağlup eden Portland Trail Blazers'ın yıldızı Brandon Roy, bu karşılaşmanın inanılmaz bir şov olduğunu söyledi.

Portland Trail Blazers'ın Batı Konferansı'nın güçlü takımlarından Houston Rockets'ı uzatma sonunda 101-99 mağlup ettiği maçta son saniyede kaydettiği 3 sayılık basketle takımına maçı kazandıran Brandon Roy, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın son saniyesine girilirken Yao Ming'in basket-faulden üç sayı bulmasına neden olduğu için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Roy, "Steve Blake'e, Yao Ming'e yaptığım faulden dolayı hayal kırıklığı yaşadığımı ve son 0.8 saniyede bana bir şans daha vermesini istediğimi söyledim" dedi.

Son pozisyonda şansın kendilerinden yana olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, "Maçı kazandıran üç sayılık baskette topun çemberin içinden geçtiğini gördüğüm zaman kendi kendime bu inanılmaz bir şovdu dedim" şeklinde konuştu.

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