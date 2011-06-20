İnan Kıraç'tan Başbakan Erdoğan'a 'riskli' davet

T24- "CHP seçimlerde 1. parti olacak" iddiası üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bazı riskler üstleniyor. Bundan sonra hiçbir davetine gitmem” sözleriyle eleştirdiği duayen işadamı Karsan Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, buzları yüzde 100 Türk malı taksiyle eritecek. Kıraç, aracı ilk kez Başbakan’ın test etmesi için Ankara’ya gidip davette bulunacak.

Mete Tansu'nun Vatan'da yayımlanan (20 Haziran 2011) habeeri şöyle:

Karsan, V1 isimli ‘Geleceğin Taksisi’nin prototipini Temmuz ayı sonuna yetiştirebilmek için harıl harıl çalışıyor. Hedef taksinin yürüyen halini, yerli sanayicilerden ‘yüzde 100 Türk markası’ isteyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a test ettirmek... Ancak esas önemli konu, bu test sürüşü Başbakan ile Kıraça Holding ve Karsan’ın Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç arasındaki buzları eritebilecek mi? Herkesin merak ettiği bu soruyu duayen işadamı İnan Kıraç’ın en yakınındaki isme, çalışma arkadaşı Karsan Muharras Azası Jan Nahum’a sorduk...

Jan Nahum, Geleceğin Taksisi V1 için geceli gündüzlü çalıştıklarını belirterek, “Prototipi 28-29 Temmuz tarihlerine kadar bitirmek istiyoruz. Şu an yan sanayi parçaları üretiyor. Cam, süspansiyon, bilgi ekranı gibi parçalar üzerinde çalışılıyor. 15 Temmuz’dan itibaren parçalar birleştirilecek ve taksimizin yürüyen hali ortaya çıkmış olacak” diye konuştu.

Nahum, V1 projesini ilk olarak Başbakan Erdoğan’ın denemesini istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Sayın Erdoğan ‘Nihai ürünü ortaya çıkarın, istediğiniz desteği vereceğiz’ sözleriyle bizim daha fazla motive olmamızı sağlamıştı. O yüzden prototipin yollara çıkış tarihini öne çektik. Taksiyi Temmuz sonuna yetiştirmek harıl harıl için çabalıyoruz. Sayın Başbakan’ı davet etmek için zevkle Karsan Yönetim Kurulu Başkanımız İnan Kıraç’la birlikte Ankara’ya gideceğiz. Sayın Başbakanımız bu daveti kabul edecektir.”

‘Bundan sonra hiçbir davetine gitmem’ resti!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın genel seçimler öncesinde Türkiye’nin duayen işadamlarından Kıraça Holding ve Karsan’ın Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç’ı eleştiren sözleri, Türk malı taksinin test sürüşünün önemini bir kat daha artırıyor. Hatırlanacağı üzere Erdoğan, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Cüneyt Arcayürek’in “İnan Kıraç CHP’nin birinci parti çıkacağı yönünde bahse girdi” iddiası üzerine ünlü işadamını eleştirmişti. Başbakan, “Ben doğrusu İnan Kıraç’ı bu işlerin içinde görmek istemem. Bu işlere bulaştığını duymak da istemem. Bu beni ciddi anlamda rahatsız eder ve yakıştıramam da. Ama hakikaten, yazılanlar söylenenler doğruysa, bu tabii geleceğe yönelik herhalde kendisi de bazı riskleri üstlenmiş demektir” açıklaması yapmıştı. Erdoğan, İnan Kıraç’la ilgili olarak “Bundan önce ben davetlerine katıldım. Ama şimdi aksini beyan etmedikçe ben bundan sonra açılışına gitmem” diye eklemişti. İnan Kıraç ise Emre Kongar ile seçimlerin muhtemel sonuçlarını konuştuğu ve yemeğine bahse girdiği sohbetin güvenilir bir kaynağa dayalı değil, kişisel izlenimlere ilişkin olduğunu belirterek, “Adımın bir süredir siyasete karıştırıldığı, şaşırarak izlediğim ve hakikati yansıtmayan haberlerden samimi olarak rahatsızlık duyuyorum” sözleriyle iddiaları yalanlamıştı. Gözler şimdi seçim gecesi balkon konuşmasında herkesten helallik isteyen Başbakan’ın Kıraç’ın davetine icabet edip etmeyeceği...