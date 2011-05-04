İnan: Devlet 1 lira bile harcamayacak!

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘çılgın proje’ Kanal İstanbul’u 30 milyar dolar harcayarak inşa edebileceğini belirten işadamı Serdar İnan, maliyetin de hasılat paylaşımı modeliyle karşılanabileceğini söyledi.



İnanlar Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan, NTV’ye yaptığı açıklamada 30 milyar dolarla kanal, liman ve konutlarla beraber projeyi tek başına inşa etmeye talip olduğunu söyledi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



İnan, “Bu proje için devletin 1 lira bile harcamasına gerek yok. Burada ben hasılat paylaşımı usulü ile devletimize para kazandırırım. Bu modelle ihale edilirse, 30 milyar dolarlık hasılat payını devlete teklif edeceğim. Zaten bu 15 senelik bir projedir, iki senesi projelendirme sürecidir” diye konuştu. İstanbul’a çok sayıda proje kazandıran bir şirket olduklarını belirten İnan, 15 yılda 300 milyar dolarlık bir kazanç getirmesini beklediği Kanal İstanbul’un karına ortak olmayı hedeflediklerini kaydetti.





300 milyar dolar kazanç



İnan, “Üç milyonluk yeni bir şehirden bahsediyoruz. Buradaki konutlara yabancılar da ilgi gösterir” dedi. Projesiyle ilgili Erdoğan’dan randevu istediğiin aktaran İnan, “Kanal İstanbul bir bağımsızlık projesidir. Bu projeyi yaparak Türkiye’nin dış borcunu ödeme potansiyeli vardır. Fikirlerimizi kendisiyle paylaşmaktan kıvanç duyarız” dedi.





