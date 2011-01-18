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İmza verenler gözaltında vermeyenler firarda

Hizbullah askeri kanat sorumlusu Hacı İnan, oğlu ve İlyas Kutluman dahil 5 kişi gözaltına alındı.

18 Ocak 2011 02:00

T24- Türkiye'nin günlerdir tartıştığı Hizbullah tahliyelerinin ardından imza vermeye giden askeri kanat sorumlusu Hacı İnan, oğlu ve  İlyas Kutluman dahil 5 kişi gözaltına alındı.

Tahliye edilen Hizbullah sanıklarından Hacı İnan yeniden gözaltına alındı.

102. madde ile tahliye edilen Hizbullah liderlerinden Hacı İnan, oğlu ve İlyas Kutluman dahil polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

 Türkiye, yeni yılın ilk günlerinde gerçekleşen Hizbullah liderlerinin cezaevlerinden tahliye edilmesiyle sarsıldı.

Henüz tahliyenin şaşkınlığı yaşanırken ve tartışmalar devam ederken 186 kişiyi öldürmekle suçlanan örgüt liderlerinin Türkiye'den firar ettiği ortaya çıktı. Polis operasyonlar yaptı ancak kimseye ulaşamadı.

Örgütün askeri kanat sorumlusu Hacı İnan, diğerlerinin aksine karakola gidip imza verdi. Ve İnan bugün gözaltına alındı.

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