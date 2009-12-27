İmza kampanyasına linç girişimi

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Geçtiğimiz 16 Aralık günü, Abdurrahman MahallesiBostanpazarı mevkiinde terör örgütü DHKP-C'nin propagandasını yapmak için hazırladıkları el ilanlarını dağıtarak kaçan 19 yaşındaki Harika Kızılkaya ve 28 yaşındaki Cevahir Erdem, suç delilleri ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen 2 kişiye destek vermek için Edirne Emniyet Müdürlüğü binası önünde toplanıp, polise yönelik saldırgan tavırlar gösterip hakaret eden ve terör örgütünün Trakya Üniversitesi yapılanması sorumlusu olduğu ileri sürülen Gürbüz Sönmez de gözaltına alındı.Polisteki ifadelerinin ardından Harika Kızılkaya ve Cevahir Erdem "terör örgütü DHKP-C'nin propagandası yapmak", Gürbüz Sönmez ise "örgütsel dokümanlar hazırlamak" suçundan tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine gönderildi.Bunun üzerine bugün Cevahir Erdem'in annesi Fatma Satıç'ın da aralarında bulunduğu Edirne Gençlik Derneği üyesi olan 15 kişilik öğrenci grubu kentin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi'nde "Amerika Birleşik Devletleri'nin Adana İncirlik üstünden çekilmesi ve tutuklana 3 kişinin serbest bırakılması için basın açıklaması yapıp, imza kampanyası başlattılar.Daha sonra Edirne Gençlik Derneği üyeleri tutuklanan kişilerin isimlerini bağırarak serbest bırakılmaları için sloganlar atıtlar.Ayrıca gruhp, "Yaşasın Dev genç, yaşasın dev gençliler" sbloganları attılar.Basın açıklamasının ardından grup aynı bulundukları yere bir masa kurdular ve burada imza kampanyası başlattılar. Çevreden geçenlere imza attırmak isteyen gurba vatandaşlar destek vermedi.Bize destek verin diye probaganda yapan gruba bazı vatandaşlar tepki gösterdi."Burası Edirne, burada hain yok" Kahrolsun PKK.", "Defolun buradan" sloganları atan vatandaşlara karşı gruptakiler de sloganla karşılık verince ortalık bir anda karıştı. Bunun üzerine caddede bulunan yaklaşık 750 kişi grubun üzerine yürüyünce karşılıklı yumruklaşmalar oldu.Çevrede geniş güvenlik önlemi alan çok sayıda polis, vatandaşların elinden eylemcileri almakta zorlandı. Bunun üzerine eylemciler çevredeki işmerkezlerine sığındı.Kapının önünde güvenlik çemberi oluşturan polis ekipleri, eylemcileri polis minibüsüne güçlükle bindirdi.Çıkan olaylarda ise eylemcilerle birlikte 6 kişi yaralandı.