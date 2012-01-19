-İmza gününde gerginlik İSTANBUL (A.A) - 19.01.2012 - Fenerbahçe Futbol Takımı'ndan oyuncuların katıldığı imza gününde, basın mensuplarıyla bazı taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Türk Telekom tarafından Kozzy Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen ve sarı-lacivertli futbolcular Volkan Demirel, Reto Ziegler ve Özgür Çek'in katıldığı imza gününe, bazı taraftarla basın mensupları arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Oyuncuların kendileri için hazırlanan standa gelmesinin hemen ardından, futbolcuları bekleyen taraftarlar içinden bir grup, medya mensuplarına tepki gösterdi. Organizasyonu takip eden basın mensuplarına küfür edilmesiyle başlayan gerginlik, daha sonra kısa süreli arbedeye dönüştü. Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı organizasyonda, gerginlik yaratan az sayıdaki kişinin uzaklaştırılmaması üzerine, yaşananlara tepki gösteren basın mensupları, imza gününü terk ettiler.