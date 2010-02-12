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'İmza Çiçek'e ait' diyen 3 üye uzman değilmiş

Adli Tıp Kurumu'nun eski Fizik İhtisas Daire Başkanı Doç. Dr. Ömer Kutaş'a göre kurum çalışanları siyasi baskı altında olduğunu söyledi.

12 Şubat 2010 02:00

 

T24- Son dönemlerde tartışılan kararlara imza atan Adli Tıp Kurumu'nun eski Fizik İhtisas Daire Başkanı Doç. Dr. Ömer Kutaş'a göre kurum çalışanları siyasi baskı altında olduğunu söyledi. Kutaş, İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nda “imza Dursun Çiçek'e aittir” diyen 3 üyenin adli belge inceleme konusunda uzman olmadığını iddia etti.

Kurum görevlilerinin rahat huzurlu bir çalışma temposu içinde olmadığını belirten Doç. Dr. Kutaş “İnsanlar huzurlu değiller verdikleri karardan sonra başlarına neler geleceğini bilmiyorlar. Endişe içersindeler” diye konuştu. Kutaş, kurumun biran önce siyasi otoritenin baskısından kurtulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:


“ Asıl sorun bağımsızlık sorunu, kurum özerk bir yapıya kavuşturulmadıktan sonra her zaman o veya bu siyasi baskının altına girecektir. Bir rapor, bir dosyada kanaat bildiren bir uzmanın, başka bir yere nakledilmeyeceğine dair bir güvencesi yoktur. Kurumun siyasi vesayet altından çıkılması gerekir.”


Kutaş en belirgin örnek olarak Kurmay Albay Dursun Çiçek'e ait olduğu öne sürülen İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nı gösterdi. “İmza Dursun Çiçek'e aittir” diyen 3 üyenin adli belge inceleme konusunda uzman olmadığını ileri süren Kutaş görüşlerini şöyle dile getirdi:

“ Muhalif kalan 4 arkadaş, tespit yok diyor. 'Bu imza tespit edilemez' diyor. Bu 4 arkadaş en az 8 yıl çalışmış. 8 -15 yıldır orda çalışanlar. Bu eski uzmanlar tespit edemiyor, eski ve profesyonel uzmanlar tespit edemiyor. Birkaç ay önce oraya atanmış 3 arkadaş bunun kimin el ürünü olduğunu tespit edebiliyor' ben buna itiraz ediyorum.”

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