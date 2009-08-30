CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Herkes şimdi İmralı'dan gelecek raporu bekliyor. Türkiye'yi bu hale nasıl getirdiniz? İmralı'yı muhatap yaptılar" dedi.



İzmir programı kapsamında Ödemiş'e gelen Baykal, belediye önünde vatandaşlara seslendi.



AK Parti'nin iktidarda yedi yılını tamamladığını ancak, "yolsuzluk ve hırsızlıkla mücadele edemediğini" öne süren Baykal, Deniz Feneri konusunun hesabının sorulmadığını iddia etti.



Baykal, "Deniz Feneri'yle ilgili dava açıldı mı? Oradaki yolsuzluğu yapanlar Türk vatandaşı. O parayı kullananlar Türk vatandaşı, senin kanunun, savcın yok mu? Sordum Başbakan'a, 'Tanıyor musun bu insanları' dedim. Hısım akrabası çıktı, oğlunun dünürü. 'İman' diyeceksin, 'dürüstlük' diyeceksin sonra vatandaşların fitrelerini, zekatlarını buraya getirecekler, buraya getiren adamı RTÜK'e başkan yapacaksın" dedi.



"Türkiye'de yolsuzluk mücadelesinin samimi olup olmadığını anlamak için dokunulmazlığın kaldırılmasını istiyor musun, istemiyor musun onu sormak lazım" diyen CHP lideri, "Daha 2002'de Başbakan olmadan önce televizyona çıkıp hep beraber söz verdik 'Dokunulmazlığı kaldıracağız' diye ne oldu, 7 yıl geçti. Niye? Kendisinin, milletvekillerinin bakanlarının dosyaları var" diye konuştu.



Baykal, Ödemiş'ten sonra Beydağ ilçesine geçerek parti otobüsünden halka hitap etti. Ardından Kiraz ilçesine giden Baykal, belediye önünde yaptığı konuşmada, Hükümet'in yürüttüğü "demokratik açılım" çalışmasını eleştirdi.



Baykal, "Herkes şimdi İmralı'dan gelecek raporu bekliyor. Türkiye'yi bu hale nasıl getirdiniz? İmralı'yı muhatap yaptılar. Bir türlü dillerinin ucuna gelen baklayı çıkaramıyorlar. Bunları bilin. Bizi topla tüfekle bölemezler. Bizi, dilimizle ayırarak, bölebilirler. Bunlar dili ayırdığı zaman milli eğitimin millisini kaldırsın, ona 'etnik eğitim' desin. Memlekete bunu sokmayacağız. Parti işini bırakacak, bu anlayışla mücadele edeceğiz. Siyasetin zamanı gelir onu da yaparız" ifadelerini kullandı.