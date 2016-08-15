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15 Temmuz Darbe Girişimi

İmralı’da görevli 1 yüzbaşı ve 2 astsubay darbe soruşturmasından gözaltına alındı

Gözaltında alınan 3 asker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek

15 Ağustos 2016 18:08

Bursa'da Gülen Cemaati'ne yönelik soruşturma kapsamında Abdullah Öcalan'ın hükümlü bulunduğu İmralı Adası'nda görev yapan 1 yüzbaşı ile 2 astsubat gözaltına alındı.

DHA'nın haberine, Abdullah Öcalan’ın 1999 yılından beri bulunduğu İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'nin dış güvenliğinden sorumlu jandarma birliğinde görev yapan ve FETÖ/PDY örgütü ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle açığa alınan Yüzbaşı H.Ü. ve Astsubaylar H.U. ve M.S. terörle mücadele ekiplerince Bursa’daki evlerinde gözaltına alındı. 

Gözaltında alınan 3 asker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
 

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