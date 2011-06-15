İmralı'da 15 Haziran görüşmesi

T24- İmralı Adası'nda ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve daha önce avukatları aracılığı ile yaptığı açıklamada, "15 Haziran son tarihtir. 15 Haziran’dan sonra ya anlamlı bir müzakere dönemi başlar ya da büyük bir savaş başlar, kıyamet kopar" diye tehdit gönderen Abdullah Öcalan bugün İmralı'ya giden dört avukatı ile görüşecek.

Kenya'da yakalandıktan sonra getirildiği İmralı Adası'nda cezasını çeken Abdullah Öcalan'ın 15 haziran tarihine kadar anlaşma sağlanması için tanıdığı süre doldu. Bu sabah Gemlik'e gelen Abdullah Öcalan'ın savunmasını üstlenen avukatlardan Doğarn Erbaş, İbrahim Bilmez, Hakzan Sadak ve Fuat Coşacak, kimlik kontrolleri ve üst aramalarından sonra yanlarında getirdikleri gazete ve kitaplarla Tuzla Gemisi ile İmralı'ya hareket ettiler.

Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla 15 Haziran sonrası süreçle ilgili önemli görüşmeler yapması bekleniyor.