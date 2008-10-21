İmralı yasakları doğal hayata yaradı

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın hapis yattığı İmralı Adası'nda, uygulanan yasaklar yüzünden, sualtı yaşamında canlanma tespit edildi.



İzmir'de faaliyet gösteren Triton Dalış Merkezi Müdürü Raşit Kırkayak, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın hapis yattığı İmralı Adası'nın etrafındaki su dünyasında büyük bir gelişme yaşandığını belirterek, ``Adanın etrafı yüksek güvenlikli olması, büyük gemilerin, balıkçıların adaya belli bir mesafeden sonra yanaşmasının yasaklanması deniz dünyasının hayat bulmasını sağladı. Malesef böyle bir şerden hayır doğdu'' dedi.



İmralı Adası'nda hükümlü olan Abdullan Öcalan'ın kaldığı adanın etrafında uygulanan yüksek güvenlik önlemleri deniz yaşamına olumlu yansıdı. 1999'da yurtdışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen, daha sonra aldığı ömür boyu hapis cezasını çekmesi için İmralı Adası'na yollanan teröristbaşı Abdullah Öcalan için ada etrafında yüksek güvenlik önlemleri alındı.



9 yıldır İmralı Adası'nda kalan Öcalan için alınan önlemler deniz yaşamını da renklendirdi. Adanın etrafından yük gemilerinin, balıkçıların geçişine izin verilmemesi doğal hayata olumlu yansıdı. Adanın atrafındaki canlı türlerinde çoğalma gözlemlendi. Merkezi İzmir'de olan Triton Dalış Merkezi Müdürü Raşit Kırkayak, İzmir Deniz Ticaret Odası'nın meclis toplantısındaki sertifika töreninde adanın etrafında arkadaşlarıya birlikte dalışlar gerçekleştirdiklerini, bu dalışlar sonucunda da deniz hayatında değişiklikler gözlemlediklerini dile getirdi.



Bir çok araştırmacının aynı sonuca vardığını vurgulayan Kırkayak, şunları söyledi:



``İmralı adası ve etrafı yüksek güvenirlikli olduğu için ve gemilerin ve balıkçıların adanın etrafına yanaştırılmaması oradaki çevrenin gelişmesini, deniz dünyasının yaşamasını sağladı. Böyle bir şerden hayır doğmasını istemezdik, ama malesef bu böyle. Demek ki denizlerimiz korunduğunda yeniden yaşama dönebiliyor. O bölgede mercan oluşumları yeniden başladı. Su altı geçmiş yıllara göre tamamiyle değiştiğini söyleyebiliriz. Sualtı Federasyonu adına, kendi adıma bu durumdan mutluluk duyuyoruz.''