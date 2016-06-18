İmralı yasağı kalkıyor mu?

Çözüm sürecinin buzdolabına kaldırılmasının ardından Abdullah Öcalan’a uygulanan ziyaretçi yasağının Ramazan Bayramı'nda sona erebileceği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, “Ramazan Bayramı nedeniyle de özel bir başvuru yapacağız” dedi.

Kulislerde konuşulanlara göre Mehmet Öcalan’a temmuz ayının ikinci haftası için görüşme izni verilebileceği dile getiriliyor. Görüşmede Öcalan’ın kamuoyuna bir mesaj iletebileceği de iddia ediliyor. Çözüm süreci devam ederken defalarca ziyaretlerin gerçekleştiği İmralı’ya 15 ayı aşkın süredir hiçbir ziyaret yapılmıyor. Aile en son İmralı’ya 6 Ekim 2014 tarihinde Kurban Bayramı dolayısıyla bir ziyaret gerçekleştirmişti. HDP İmralı heyeti ise 6 Nisan 2015 tarihinde adada görüşmeler yapmıştı.

Binali Yıldırım sinyal vermişti

Başbakan Binali Yıldırım’ın “Terör örgütünün bugünlerde ‘Biz görüşebiliriz, silahları bırakabiliriz, konuşalım’ gibi doğrudan, dolaylı haberleri geliyor” açıklaması arka planda bir temas yaşandığı yorumlarına neden olmuştu. Hükümete yakın kaynakların da İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan ile devlet heyetinin görüşme yürüttüğü yönündeki haberleri kulislerde yeni bir sürecin başlayacağı yorumlarını da beraberinde getirdi. Hükümet kanadındaki “son terörist ölene kadar mücadelenin süreceği” söyleminin son zamanlarda “PKK silahlarını gömene kadar” söylemine dönüşmesinin de arka planda yapılan temaslarla ilişkili olduğu değerlendirmelerine sebep oldu. Çatışma döneminin başından bu yana hükümet kanadından Öcalan’ın durumunu olumsuzlayan herhangi bir açıklama yapılmaması; adada bu konuda görüşmelerin sürdüğü ve zamanı geldiğinde Öcalan’ın devreye gireceği yeni bir sürecin başlatılacağı yorumlarına neden oldu.