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İmralı heyetinde Leyla Zana sürprizi

HDP Milletvekili Önder ile Bağımsız Milletvekili Zana, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gitti

25 Ocak 2014 14:03

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ile HDP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı Adası'nda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bu sabah adaya hareket etti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, bu ay içerisinde 2'nci kez yapılan 15'inci İmralı ziyaretinde 'BDP milletvekili' sıfatını taşıyan isimlerden hiç biri yer almadı. Buna karşılık, daha önce İmralı'ya birkaç kez giden, son olarak 11 Ocak'taki heyette bulunan HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra ilk kez Leyla Zana yer aldı. Leyla Zana, Sosyal Demokrat Halkçı Parti listesinden 1991'de Diyarbakır milletvekili olarak TBMM'ye girmesinden önce Bekaa Vadisi'ne giderek Öcalan'la görüştüğü belirtilmişti. Kapatılan DEP'in Diyarbakır eski Milletvekili Zana, yargılandığı ve 15 yıl hapis cezası aldığı davada Öcalan ile 'gazeteci' kimliği ile görüştüğünü söylemişti.

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