İmralı heyeti ile Başbakan Yardımcısı buluşuyor, gündemde çözüm süreci var

HDP’nin Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan “İmralı Heyeti” bugün saat 13.00’te Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile buluşacak.

Hükümet ile HDP arasında kopan ilişki ‘resmen’ ve ‘yeniden’ başlatılacak.

Buluşmada, Abdullah Öcalan’ın 21 Ekim görüşmesinde HDP heyetine aktardığı, “Uzlaşılırsa mart, nisan’da PKK’ya silahsızlanma çağrısı yaparım” sözünün geleceği, ‘ana başlık’ olarak ele alınacak.

Öcalan’ın talebi üzerine İmralı’ya nakledilecek mahkûmların isimleri de netleşmeye başladı.

Okan Konuralp’in Hürriyet’teki haberine göre, görüşmede, Öcalan’a Çözüm Süreci’nde ‘asistanlık’ etmesi öngörülen PKK hükümlülerinin İmralı’ya naklinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Nakil listesinde ismi geçenler arasında PKK’nın cezaevi sorumlularından Nasrullah Kuran ile Ömer Hayri Konar var. Kasım 2009’dan bu yana Öcalan ile aynı cezaevine paylaşan PKK hükümlüleri Şeyhmuz Poyraz, Bayram Kaymaz, Cumali Karasu ve Hasbi Aydemir ile TİKKO’lu Hakkı Alkan ise İmralı’dan başka cezaevlerine sevk edilecek.

Bingöl’de dün Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanlığı Kongresi’ne katılan Baluken, “Öcalan, tek bir mektubu bile halen kendi odasında bulunduramayacak koşullarda bu süreci yürütüyor. Böyle koşullarda müzakereden bahsetmemiz mümkün değildir” diye konuştu.