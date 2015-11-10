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İmralı Heyeti: Hükümet, Dolmabahçe Mutabakatı'nın demokrasi sayfalarına geri dönmeli

"Öcalan üzerinde uygulanan ’tecrit konsepti’, kirli bir şantaj ve pazarlık argümanı olarak barışa ve ortak geleceğimize kalıcı bir tahribat geliştirildi"

10 Kasım 2015 16:52

Çözüm sürecini değerlendirmek üzere bir araya gelen İmralı Heyeti, “Barışın kapısını aralayacak anahtarın İmralı’da, Sn Öcalan’ın çalışma masasının üzerinde durduğunu” söyledi. “Hükümet ve devlet iradesinin Dolmabahçe Mutabakatının demokrasi sayfalarına geri dönmesi gerektiğini” ifade eden Heyet, “Halkıyla çatışan devlet değil, halkıyla barışan devlet demokratikleşebilir, tarihe yön verebilir” dedi.

Heyet adına açıklamayı okuyan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Çözüm Süreci çalışmalarının 7 ayı aşkın bir süredir sonuçsuz kaldığını belirterek, süreç konusunda iki ana konuda cesur davranmak gerektiğini savundu. Bu iki husus açıklamada şöyle ifade edildi: "Demokratik Siyasetin önünü açacak temel politikalar ve buna denk düşen yasal düzenlemeler yapmak" ve "Rojava özelinde somutlaşan Kürtlerin ve birlikte yaşadıkları ezilen halkların yönetim süreçlerine eşit yurttaşlar olarak katılımı iradesine düşmanlıktan vazgeçmek."

 “İçeride ve dışarıda ülkemizi uçurumun eşiğine getiren tüm olumsuz yaklaşımların, Dolmabahçe Mutabakatın reddi, Barış Önderliği konumundaki Sn Öcalan’a yönelik geliştirilen insanlık dışı Tecrit Konseptinin devreye girmesi ile başladığını bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz” denilen açıklamada, Öcalan üzerinde uygulanan “’tecrit konseptinin’, kirli bir şantaj ve pazarlık argümanı olarak 7 ayı aşkın bir sürede devam ettirilerek, barışa ve ortak geleceğimize kalıcı bir tahribat geliştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Çözüm sürecinin dondurulması ağırlaşan faturanın önüne geçmek, için bir yol bulunması gerektiğinin belirtildiği açıklamada “Bu yolun hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın sorumsuz açıklamaları ve savaşı dayatan politikalarından değil, onurlu ve eşit koşullarda olması gereken bir müzakereden geçmesi gerektiğini, sağduyu sahibi kamuoyu da ifade etmektedir” dendi.

 

 

 

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