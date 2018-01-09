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İmralı açıklarında hamsi ağlarına ‘camgöz’ takıldı

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- İMRALI Adası açıklarında yakalanan ‘camgöz’ cinsi 500 kilo ağırlığındai köpek balığı, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balıkçıda sergileniyor

09 Ocak 2018 17:03

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- İMRALI Adası açıklarında yakalanan ‘camgöz’ cinsi 500 kilo ağırlığındai köpek balığı, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balıkçıda sergileniyor.
Marmara Denizi İmralı Adası açıklarında hamsi avına çıkan bir balıkçı teknesin suya attığı ağlara ‘camgöz’ cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçıların çok zor şartlarda çektiği ağlarına dolanan 500 kiloya yakın dev köpek balığı Bandırma balıkhanesine getirildi. Meraklılar, 500 kilo ağırlığı ve 4 metreye yakın boyu ile ilgi çeken köpek balığının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. 2 yaşlarında küçük çocuk da şaşkın dolu bakışlarıyla fotoğraf çektirenler arasında yer aldı. Köpek balığı, üstüne yine aynı ağlarla yakalanan küçük bir de ahtapot konulmasıyla fotoğraf çekenlerin ilgi odağı oldu. Köpek balığının avlanırken avlandığını söyleyen balıkçı Metin Çokgezenler, “İmralı açıklarında hamsi balığı için ağlarını atan balıkçıların ağlarına takılmış. Bu balığı yeme kültürümüz yok. Muhtemelen Asya ülkelerine gönderilir” dedi.

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