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Spor

İmparatorluk yıkıldı, şimdi karşı karşıyalar; işte EURO 2016'da günün programı

Avrupa Şampiyonası bugün F Grubundaki Avusturya-Macaristan, Portekiz-İzlanda maçlarıyla devam edecek

14 Haziran 2016 12:47

EURO 2016 bugün F Grubu'nda oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. F Grubu'ndaki maçlar Avusturya-Macaristan ve Portekiz-İzlanda arasında oynanacak.   

Avusturya ile Macaristan takımları her iki milletin de ortak imparatorlukları yıkıldıktan beri ilk kez bir Avrupa Şampiyona'sında karşı karşıya gelecekler. Her iki ülke takımlarını mücadelesi günün en renkli ve zorlu mücadelesi olacak.

Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Orta Avrupa'da hüküm sürmüş ve I. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılmış bir imparatorluktu.

Günün ilk maçı saat 19:00'da Avusturya-Macaristan arasındaki mücadeleyle başlayacak. Portekiz-İzlanda maçı da saat 22:00'de.

Portekiz-İzlanda maçını Cüneyt Çakır yönetecek.Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. İspanyol Carlos Del Cerro'nun dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemliklerini de Barış Şimşek ve Hüseyin Göçek üstlenecek.

Maçlar TRT'den naklen yayınlanacak. 



Muhtemel 11’Ler


Avusturya: Kiraly, Lang, Guzmics, Fiola, Korhut, Nagy, Zoltan Gera, Kleinheisler, Dzsudzsak, Nemeth, Priskin


Macaristan: Almer, Hinteregger, Dragovic, Klein, Fuchs, Baumgartlinger, Alaba, Harnik, Junuzovic, Arnautovic, Janko


 

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EURO 2016AvusturyaMacaristanPortekizİzlandaEURO 2016 günün programı

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