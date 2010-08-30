İmparatoribo Twitter'da

T24- "İmparatoribo" kullanıcı adıyla siteye üye olan İbrahim Tatlıses’in ilk mesajı, "İyi geceler, iyi sahurlar. Artık twitter’dayım. Bu isimle olmak istemezdim ama diğer isimlerimi almışlar. Rica ediyorum bana ismimi geri verin" oldu.



Tatlıses, şöyle devam etti:



"Herkese hoş bulduk da, kafayı yemek üzereyim. Ben de düşünüyordum Allah nasıl cezamı verecek diye... Demek ki twitter’danmış."



Üye olur olmaz iki bine yakın takipçisi olan, arkadaşlarının baskısı ile üye olduğunu söyleyen Tatlıses, çalışanlarına bu gibi sitelere girmelerini yasakladığını söyledi.



OYU "EVET" OLACAK





12 Eylül'de gerçekleşecek olan Anayasa referandumunda "evet" oyu kullanacağını duyuran türkücü, nedenini ise Uçankuş adlı internet sitesine anlattığını belirtti.



Tatlıses, "Bir sosyal demokrat olarak artık çürümüş tahtalar içindeki tüm paslanmış çiviler değişmeli diye düşünüyorum. Teknoloji değişti, hayat değişti, ama Türkiye Cumhuriyeti hâlâ aynı kanunlarla yürüyor. Tahtaları yenileyelim, çivileri değiştirelim" dedi.