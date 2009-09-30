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Yaşam

İmparator Nero'nun yemek salonu bulundu

30 Eylül 2009 00:46

Arkeologlar, Roma imparatoru Nero'nun "yemek salonunu" bulduklarını söylediler.

Baş arkeolog Francoise Villedieu, yuvarlak şekildeki yemek odasının Dünya'nın hareketini temsil etmek ve misafirleri etkilemek için gece gündüz döndüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Villedieu, antik Palatine Tepesi'nde bulunan salonun 4 metre çapındaki bir sütunla desteklendiğini anlattı. Villedieu, 4 aylık kazı çalışmasında odanın temelinin ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Yemek salonunun bulunduğu, Latince ismi Domus Aurea olan Altın Saray, M.S 64 yılında Roma'nın büyük bölümünü tahrip eden yangının kalıntıları üzerinde inşa edilmeye başlandı. Sarayın inşası M.S 68 yılında tamamlandı.

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