-İMOB 2011 AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - ITE Group Plc. Türkiye Ofisi E Uluslararası Fuarcılık (EUF) tarafından, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) liderliğinde düzenlenen 7. İstanbul Mobilya Fuarı İMOB 2011 açıldı. MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Davulcuoğlu, fuarın açılışındaki konuşmasında, yan sanayi ile birlikte 500 bin insanın istihdam edildiği, 60 bin işletmenin var olduğu sektörü temsilen fuarda bulunduklarını ifade ederek, mobilya sektörünün 5 kıtada 173 ülkeye 1,4 milyar dolar ihracat yaptığını, iç pazar ve ihracatla birlikte 9,4 milyar dolarlık toplam iş hacmi yarattıklarını kaydetti. Davulcuoğlu, fuarda 9 holde 120 bin metrekare alanda 500 markayı temsilen 300'den fazla şirket bulunduğuna değinerek, şu bilgileri verdi: ''İMOB 2011'e 10 bini yurt dışından olmak üzere 100 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi bekliyoruz. Temel amacımız yeni işbirlikleri, yeni bayilikler verilmesi ve ticaret hacmimizin büyümesi. Bu yıl fuarda bazı yenilikler de yaptık. Günlük 40 bin tirajlı bir İMOB Fuar Günlüğü çıkarıyoruz. Bu günlükle MOSDER olarak daha dinamik bir fuar geçirmek istiyoruz. Bu günlük yabancı ziyaretçilere de mobilya sektörümüzü tanıtmak için İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanıyor. Bu yıl büyük ve modern bir MOSDER standı hazırladık. Yerli ve yabancı katılımcıların iş bağlantısı yapabileceği bir ortam yaratmaya çalıştık. Burada herkese geleneksel Türk misafirperverliğini yaşatacağız. Burayı yaşayan bir MOSDER standı haline getirdik. Bu yıl reklam ve tanıtım faaliyetlerine önem verdik. Tanıtım için hem yurt içi hem de yurt dışında daha çok bütçe ayırdık. Bunun sonuçlarını da almaya başladık. Dün itibariyle online yabancı başvuru sayısı 8 bine çıktı. Geçen yıl bu rakam 2 bindi. Bu yıl 10 bini rahatlıkla geçecek diye umuyoruz.'' Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile anlaşma yaparak meslek liselerinde başlattıkları çalışmanın amacını, ''öğrencilerin mobilya sektörünü fark etmesi ve bu bölümü seçmelerini sağlamak'' olarak açıklayan Davulcuoğlu, bunun için okullarda tanıtım amaçlı afiş çalışmaları yapıldığını söyledi. Davulcuoğlu, Discover Turkish Furniture projesini perşembe günü yabancı ziyaretçilerin davet edildiği gecede tanıtacaklarını bildirerek, amaçlarının, ''Türkiye mobilya sektörünün geldiği noktayı tüm dünyaya duyurmak'', ''sektördeki hizmetin kalitesini ve konsept mağazacılığını tanıtmak ve anlatmak'' olduğunu belirtti. İlk ziyaretlerini Mart ayında Çin'deki mobilya fuarına yapacaklarını bildiren Davulcuoğlu, ''Ayrıca Türk Hava Yolları ve Emirates’in dergilerine giriyoruz. Mobilya sektörü cari açık vermeyen istihdam sağlayan önemli bir sektör. Teknoloji kullansak da her zaman el emeği göz nuru ile çalışan bir sektör'' dedi. -''DISCOVER TURKISH FURNITURE'' PROJESİ TANITILACAK- 1–5 Şubat 2011 tarihleri arasında, 9 salonda, 350'ye yakın katılımcıyla 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı amaçlayan, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da yoğun ilgi gören İMOB 2011 için, Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğünde ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizatörlüğünde ABD, Almanya, Angola, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Belçika, Bulgaristan, Cezayir, ÇHC, Fransa, Finlandiya, Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İngiltere, İsveç, İsviçre, İran, İrlanda, İsrail, İspanya, Japonya, Katar, Kazakistan, Kenya, Libya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malezya, Mısır, Moldova, Norveç, Romanya, Rusya Federasyonu, Suriye, Suudi Arabistan, Ukrayna, Ürdün, Tataristan, Türkmenistan, Venezuella, Yeni Zelanda ve Yunanistan'da alım heyeti çalışmaları gerçekleştirildi. Bu ülkelerden fuara yoğun ziyaret bekleniyor. Ayrıca Suriye, Ürdün ve Lübnan'dan 53 kişilik heyet ve Yunanistan'dan 50 kişilik heyet de fuarı ziyaret edecek. Yurt içinden de çeşitli sanayi, ticaret ve marangoz odaları fuara toplu ziyaretler gerçekleştirecek. Denizli Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İnegöl Mobilyacılar Odası, İstanbul Ticaret Odası, İzmir Ticaret Odası, Kayseri Mobilyacılar Odası, Konya Ticaret Odası, Kütahya Ticaret Odası, 1uarı ziyaret edecek odalar arasında yer alıyor. İstanbul Mobilya Fuarı İMOB kapsamında her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen İMOB Mobilya Tasarım Yarışması kapsamında tasarımlar İç Mimarlar Odası II. Başkanı Nilgün Çarkacı, Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın, MSGSÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Saadet Aytıs ve Adnan Serbest Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Serbest'ten oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Fuara katılan her firmanın katılabileceği yarışma, yemek odası, oturma grubu, genç odası, yatak odası, aksesuar ve en iyi stant kategorilerinde gerçekleşecek. Dereceye giren çalışmalar, fuarın ikinci günü açıklanacak. Fuar kapsamında mobilyada Türkiye'nin adını dünyaya duyurmayı amaçlayan ''Discover Turkish Furniture'' projesi de tanıtılacak. Fuar süresince sektöre yönelik olarak Mobilya Sektörünün Sektörel Yayıncılığa Etkileri, Mobilya Sektöründe Sermaye ve Yaratıcılığın İşbirliği, Mobilya ve Tasarım, Mobilya Sektöründe Yeni Teknolojiler Yeni Pazarlar, Mobilya Sektöründe Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkisi, Türk Mobilya Sektörüne Dünya Perspektifi başlıklı paneller düzenlenecek.