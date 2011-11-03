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Ekonomi

İMKB'ye yeni üye 29 Kasımda seçilecek İSTANBUL (A.A)

03 Kasım 2011 20:41

-İMKB'ye yeni üye 29 Kasımda seçilecek İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı Hüseyin Erkan, Resmi Gazete'de yayımlanan İMKB Yönetiminin değişimine ilişkin Kararname ile ilgili olarak ''Bu tabii kamunun takdiridir. Burası bir kamu kuruluşudur. Bunu tamamen İstanbul Finans Merkezi hazırlıkları çalışmaları çerçevesinde atılmış bir adım olarak düşünüyorum'' dedi.  Erkan, bugün Borsa Yönetim Kurulu'nun rutin toplantısı olduğunu, bu konuyu da değerlendirdiklerini belirterek, alınan kararın kamunun takdiri olduğunu, İMKB'nin bir kamu kuruluşu olduğunu söyledi. Erkan, ''Bunu tamamen İstanbul Finans Merkezi hazırlıkları çalışmaları çerçevesinde atılmış bir adım olarak düşünüyorum'' dedi. Erkan, düzenlemenin şahıslarla ilgili bir konu olmadığını vurgulayarak, ''5 kişilik yönetim kurulunun 7'ye çıkarılması söz konusu. Bunu da bir an evvel yapmaları gerekiyor ki ondan sonraki atılacak adımlarda daha hızlı karar alınabilsin. Aynı kişilerin tekrar atanmasını engelleyecek herhangi bir şey yok'' diye konuştu.   Düzenlemenin sadece sayıyı ve yönetim içindeki kamu ağırlığını artıran bir düzenleme olduğunu belirten Erkan, İMKB'nin 29 Kasım'daki bütçenin konuşulacağı Olağanüstü Genel Kurulu'nda, yönetim kurulunun bugün aldığı kararla gündeme yeni üyelerin seçiminin de konulduğunu bildirdi.

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