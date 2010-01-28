İMKB'ye yeni bir şirket geliyor

T24- Fenerbahçe Spor Kulübü üyelerinden Levent Erdoğan'a ait Latek Lojistik borsaya açılma kararı aldı. Şirket halka arz için Galata Menkul Değerler ve Meksa Menkul Değerler ile de anlaşma imzaladı.







Hürriyet gazetesinin haberine göre, Latek Lojistik'in halka arzı ile ilgili olarak hurriyet.com.tr'ye bilgi veren Erdoğan, her türlü hazırlıklarının tamam olduğunu ve artık SPK ile İMKB onayını beklediklerini söyledi. Erdoğan, halka arz fiyatının ise önümüzdeki haftadan sonra belirleceğini tahmin ettiklerini kaydetti.



Halka arz geliri yatırımlara gidecek



Halka arzdan elde edecekleri geliri tamamen yeni yatırımlarda kullanacaklarını anlatan Erdoğan, bu şekilde özkaynakları ile büyümeye devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz özkaynaklar ile yatırım yapmanın daha doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle elde ettiğimiz geliri bu yönde kullanacağız. Önemli sektörel yatırımlar yapacağız. Bu yatırımlar bizi diğer şirketlerden ayıracak büyük projeler olacak."



Yurtdışındaki etkisi artacak



Yeni yatırımlarla özellikle yurtdışındaki etkinliklerini artıtracaklarını anlatan Erdoğan, "Biz hep Türkiye lojistik üssü olsun deriz ya, işte ona uygun yatırımlar yapacağız. Yeni depolar açalım yeni tırlar alalımdan ziyade lojistik işine başka bir açıdan bakıyoruz. Lojistikte dünya ile Türkiye'nin entegrasyonunu geliştireceğiz. Bizim 4 ülkede ağımız var, bunun yanında 104 ülkede hizmet veriyoruz. Bunu nasıl geliştirebilir ve nasıl daha iyi hale getirebileceğimizin peşindeyiz. Sadece Türkiyede büyümek istemiyoruz. Bazı spesifik yerlerde büyümek ve aynı zamanda Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünleri geliştirmek istiyoruz" dedi.

Lojistiğin Türkiye için çok önemli bir sektör olduğunun altını çizen Erdoğan, 2009'da kriz nedeniyle şirket olarak yavaşladıklarını ama 2010'da iyi şeyler olacağını düşündüklerini ifade etti.



Lojistikte üçüncü şirket olacak

Latek Lojistik'in de halka arzı ile birlikte İMKB'de işlem gören lojistik hisselerinin sayısı üçe çıkacak. Borsaya ilk gelen lojistik şirketi 2006 yılı başında Reysaş olmuş, onu da geçen senenin sonunda Ran Lojistik izlemişti.



Latek Lojistik'in halka arzını Galata Menkul Değerler ve Meksa Menkul Değerler gerçekleştirecek.



11 yıllık şirket



Latek Lojistik, 1999 yılında yönetim kurulu başkanı Levent Erdoğan tarafından İstanbul’da kuruldu. Toplam 150 personel ile faaliyet gösteren şirket, hava-deniz-kara taşımacılığın yanında depolama, dağıtım ve tedarik zinciri yönetimi gerçekleştiriyor.



Şirketin kurucusu Levent Erdoğan, 1961 yılında doğdu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1982 yılında mezun olan Erdoğan, yurtdışında iş yönetimi ve pazarlama teknikleri konularında çalıştı. Çeşitli sektörlerde kurmuş olduğu şirketlerin yurtdışına açılmasını sağlayan Erdoğan, birçok yatırımını elden çıkartarak Latek Lojistik’i kurdu.



Erdoğan, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü‘ne de üye.