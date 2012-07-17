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Ekonomi

İMKB'ye 'Bernanke' freni

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke'nin, günlerdir beklenen değerlendirme konuşması İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) düşüşe neden oldu

17 Temmuz 2012 23:08

FED Başkanı Bernanke'nin ABD ve Avrupa piyasalarıyla ilgili 'olumsuz' değerlendirmeler yaptığı konuşması Türkiye'de piyasalara olumsuz yansıdı. İMKB'de, bir önceki güne göre 202,49 puanlık değer kaybı yaşandı.

Bernanke, Türkiye saati ile 17.00'de başlayan konuşmasında ABD ve Avrupa piyasalarında belirsizliğin ciddi oranda arttığını belirtti.
 
Bernanke'nin bu konuşması Türkiye'de piyasalara olumsuz yansıdı.
 
FED Başkanı'nın konuşmasına kadar en yüksek 62.943,96 en düşük 62.428 arasında dalgalı hareket eden endeks, Bernanke'nin konuşmaya başlamasıyla birlikte global piyasalara paralel olarak düşüşe geçti ve bir ara 62.361,12 puana kadar geriledi.
 
İMKB, 100 Endeksi günü önceki gün kapanışına göre 202,49 puanlık düşüşle 62.472,82 puandan kapattı.
 
İMKB'de hisse senetleri ortalama yüzde 0,32 oranında değer kaybederken, toplam işlem hacmi 1,36 milyar lira ile sınırlı kaldı.
 
Analistler satış baskılarının sınırlı kalmasıyla 62.300 desteği üzerinde tutunan endeksin dar bantta sıkışma eğilimine devam ettiğini belirtiyorlar.
 

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